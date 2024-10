Qvest erneuert Produktionstechnik für Nine Network

Qvest und Nine Networks, Australiens größtes privates Medienunternehmen, haben ihre Zusammenarbeit ausgebaut und den Sender Channel 9 in Melbourne erfolgreich auf den neusten technischen Stand gebracht.

Neben der Nachrichten-, Sport- und Postproduktionsumgebung wurde auch die Playout-Infrastruktur komplett erneuert. Das Sendernetzwerk profitiert nun von abgestimmten Arbeitsabläufen, erhöhter Sicherheit und einer flexiblen Produktionsumgebung, um schnell auf aktuelle Ereignisse und Anforderungen reagieren zu können, einschließlich der Produktion von Inhalten für mehrere Touchpoints.

Aufbauend auf dem erfolgreichen Umbau der Nachrichten-, Sport- und Postproduktionsbereiche in der Zentrale von Channel 9 in Sydney hat Nine Network Australia die Zusammenarbeit mit Qvest als vertrauenswürdigem Berater und Master-Systemintegrator auf das Regionalstudio des Senders in Melbourne ausgeweitet. Im Rahmen dieses Projekts war Qvest für das Design, die Inbetriebnahme und den laufenden Support für die Erneuerung der Nachrichten-, Sport- und Postproduktionseinrichtungen verantwortlich. Das Projekt umfasste auch die Schulung aller Mitarbeiter der Nachrichtenredaktion und der Produktion im Umgang mit den neuen Tools und Workflows.

Ein besonderer Schwerpunkt des Projekts war die Harmonisierung der Arbeitsabläufe und Technologien zwischen den beiden größten Standorten von Nine Network in Sydney und Melbourne. Melbourne kann nun als Disaster-Recovery-Einrichtung genutzt werden, und dank abgestimmter Tools, Arbeitsabläufe und Prozesse ist es möglich, den Betrieb reibungslos von einem Standort auf den anderen zu verlagern.

Die definierten und implementierten Technologien und Workflows zielen darauf ab, alle Sicherheitskriterien eines großen Senders zu erfüllen und gleichzeitig eine flexible Produktionsumgebung für Nachrichten und Sport zu schaffen, um schnell auf aktuelle Ereignisse und Anforderungen reagieren zu können, einschließlich der Produktion von Inhalten für mehrere lineare und digitale Touchpoints. Die Entscheidungen für das Projekt wurden von zwei Hauptprioritäten geleitet: Einerseits die Sicherstellung einer robusten Lösung, die in der Lage ist, zuverlässig alle Großereignisse zu übertragen, für die Nine Network als Hauptsender für Australien fungiert, wie z.B. die Australian Open und die Olympischen Spiele. Andererseits die Auswahl der schlankesten sowie kosteneffizientesten Einrichtungen und Tools.

Wie schon bei dem vorangegangenen technologischen Update der Channel 9-Zentrale in Sydney wurde auch die aktuelle Anpassung mit Unterstützung der Anbieter Avid, EVS und Woody umgesetzt.

»Mit Qvest haben wir den idealen langfristigen Partner gefunden, der internationale Expertise und Anbieter-Know-how in den australischen Markt einbringt. Das Projekt in Melbourne war eine erfolgreiche Fortsetzung dieser Partnerschaft, und es war klar, dass Qvest die Planung, Beschaffung, Inbetriebnahme und den Support des gesamten Nine-Produktionssystems an beiden Standorten zu unserer vollen Zufriedenheit abwickeln würde«, sagt Geoff Sparke, Director of Broadcast Operations bei Channel 9.

Thomas Grandoch, Principal bei Qvest: »Moderne Technologie und agile, effiziente Prozesse sind für Medienunternehmen unerlässlich, um in der Branche erfolgreich zu sein. Wir sind stolz darauf, die technologische Innovation bei Channel 9 weiter voranzutreiben – das ist ein starkes Vertrauensvotum.«