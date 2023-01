EMG gründet Connectivity-Division

Aus den HF-Abteilungen der einzelnen Länder-Einheiten von EMG entsteht nun eine übergreifende, gemeinsame Division.

EMG hat die HF-Abteilungen der Gruppe nun unter der Marke EMG Connectivity zusammengeführt. Dass bedeutet, dass die Aktivitäten von Eurolinx, Broadcast RF und die RF-Aktivitäten von EMG France in dieser neuen Geschäftseinheit zusammengefasst werden. Die neue Kombination soll weiterhin den Kundenservice bieten, für den EMG weltweit bekannt ist, so das Unternehmen. Die EMG-Connectivity-Spezialisten betreuen jährlich mehr als 1.500 RF-Events, darunter die bekanntesten Sportveranstaltungen und Unterhaltungsshows der Welt.

Seit mehreren Jahren arbeiten die verschiedenen Geschäftsbereiche von EMG Connectivity bei vielen internationalen Großveranstaltungen zusammen: etwa bei der »Tour de France« und dem »Giro d’Italia«, den Olympischen Spielen und der Fußball-WW, auch bei der EM in München, den Marathons in London, Berlin und Wien sowie bei zahlreichen Unterhaltungsshows wie »Love Island«.

Kunden, die mit EMG Connectivity zusammenarbeiten, können künftig nun noch umfassender auf das Wissen und die Ressourcen der gesamten Gruppe zurückgreifen, um weltweit führende Lösungen in den Bereichen Remote Production, IP-Technologie, RF, Satellit und 5G in ihre nächste Produktion zu integrieren.

Die neue Geschäftseinheit wird von einem internationalen Team von EMG-Experten unter der Leitung von Managing Director EMG Connectivity Bruno Gallais geleitet, der diese Rolle neben seiner Tätigkeit als CEO von EMG France ausüben wird. Gallais wird im Managementteam von Mark Houghton unterstützt, der das britische Geschäft leiten wird und als Innovation Director für EMG Connectivity tätig ist. Bruno Coudyzer aus Belgien wird für die Geschäftsentwicklung zuständig sein. Aus Frankreich wird Rudy Dendleux technischer Direktor, während Chris Brandrick, bekannt aus dem Bereich Broadcast RF, kaufmännischer Direktor des Unternehmens wird.

Innerhalb von EMG Connectivity arbeiten rund 80 Fachleute ständig an mehr als den rund 1.500 Veranstaltungen pro Jahr, wobei die Zahl an Renn-/Event-Tagen doppelt so hoch ist.

EMG Connectivity verfügt über folgendes Equipment: