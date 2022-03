News: Kurz und knackig – KW 13/2022

Die Umsätze der Welt-Musikbranche stiegen 2021 zum 7. Mal in Folge auf 25,9 Mrd. $ (+4,5%), so die International Federation of the Music Industry (IFPI). Mit Streaming-Abos wurden 12,3 Mrd. $ (+21,9%) erwirtschaftet. Inkl. der werbefinanzierten Zugänge liegt die Steigerung sogar bei 24,3% auf 16,9 Mrd. $ – also 65% des Gesamtumsatzes. Auch physische Formate (+16,1%) und Aufführungsrechte (+4%) trugen zum Trend bei. Deutschland ist viergrößter Markt.