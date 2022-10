News: Kurz und knackig – KW 40/2022

Elon Musk will nun doch Twitter haben, vorausgesetzt er kann die rund 44 Mrd. $ (54,20 $ pro Aktie) finanzieren. Das bestätigte Musk in einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht. Musk will so wohl eine Niederlage im Rechtsstreit um die abgesagte Übernahme vermeiden. Die Aktie gewann nach dem Rücktritt vom Rücktritt 22% auf 52 $.