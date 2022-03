News: Kurz und knackig – KW 12/2022

Laut Analyse von DigitalTV Research verliert PayTV in Westeuropa 7 Mio. Kunden bis 2027 und hat dann 100 Mio. Abos. Deren Zahl fällt in Deutschland am Stärksten um 2 auf 22,8 Mio., in England um 1,4 auf 13 Mio. und in Frankreich um 0,9 auf 22 Mio. Parallel fallen die Umsätze in 18 Märkten um 5 (18%) auf 22 Mrd. $.