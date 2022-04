News: Kurz und knackig – KW 14/2022

Laut einer Befragung von Statista ist für nur 15% der Deutschen ein Zugang zu 5G wichtig. Ähnlich in der Schweiz (16%) und Österreich (13%). Bestwerte gab es in Brasilien (41%), China (30%) und den USA (25%). In Deutschland wird 5G noch wesentlich über LTE-Netze betrieben. Als vierter Netzanbieter peilt 1&1 den Start 2023 an.