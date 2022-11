News: Kurz und knackig – KW 46/2022

Telekom, Vodafone und Telefonica/O2 informieren ihre Mobilfunk-Kunden per SMS über »Cell Broadcast«. Das wurde nach 20 Jahren reaktiviert, um im Notfall Behörden-Infos per SMS an alle eingeloggten Mobiltelefone (iOS ab 15.6.1, Android ab 11) zu senden. Dies soll unter anderem auch Fake-News via Social-Media ausbooten. Erinnert wird an die Ahrtal-Katastrophe 2021, während der allerdings der Mobilfunk ausfiel. Ein offizieller Test aller Warnsysteme findet am 8. Dezember 2022 statt.