News: Kurz und knackig – KW 17/2022

Für 63% Befragungsteilnehmer ist Werbung in sozialen Medien unverzichtbar; sie mache auf unerwartete Angebote und Themen aufmerksam. Für 61% ist es in Ordnung, wenn die Netzwerke dadurch kostenlos sind. Der Bitkom-Verband der Digitalbranchen stellt das in Zusammenhang mit dem von der EU vorbereiteten Digital Services Act, der den Verbraucherschutz in der digitalen Welt stärke.