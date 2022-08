News: Kurz und knackig – KW 31/2022

Das neue Jugendradio NRW1 will ab dem 1. September auf der ersten landesweiten UKW-Kette in NRW, später auch per DAB+ und als Stream, senden. Veranstalter ist eine einmalige Allianz von 11 Radiofirmen, bei der Antenne NRW und Radio NRW mit je 24,5% die größten Anteile halten.