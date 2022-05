News: Kurz und knackig – KW 20/2022

6,536 Mio. Zuschauer im Ersten und 0,764 Mio. auf One sahen den 66. Eurovision Song Contest. Für den Sieg des ukrainischen Kalush Orchestra und den letzten Platz des deutschen Musikers Malik Harris bedeutet das eine Quote von 32,7%, bei den 14- bis 29-Jährigen im Ersten sogar 65,8%. In der Spitze schalteten DasErste oder One 8,79 Mio. Zuschauer ein.