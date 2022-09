News: Kurz und knackig – KW 38/2022

Informationen beziehen die Deutschen in Krisenzeiten am häufigsten (44,5%) aus dem Linear-TV. Dem vertrauen 38,5% am meisten, gefolgt vom Rundfunk (37,6%) und Printmedien (36,9%). Soziale Medien nennen nur 4,4% und gar keinem Medium trauen 31,6%, so eine Umfrage von Civey für den TV-Plattformbetreiber HDplus. Unter 30jährige nutzen zwar eher soziale Medien (30,3%), vertrauen aber dem Radio (39,3%).