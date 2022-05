Gravity Media: Neues Production Centre in Manchester

Das neue Produktionszentrum soll mit modernster Ausstattung die laufende Expansion des Unternehmens beschleunigen.

Gravity Media ist von seinem bisherigen, bestehenden Production Centre in Manchester nun in ein brandneues, hochmodernes Produktionszentrum im ABC Building in Manchester umgezogen. Das neue Gravity Media Production Centre befindet sich somit im Stadtzentrum von Manchester in denen auch die Versa-Studios, BBC, The Farm, Sony, Quay Street Productions, LS Productions und viele andere angesiedelt sind.

Für Gravity kommt der neue Standort zu den derzeitigen globalen Produktionszentren des Unternehmens in London, Sydney, Melbourne und San Francisco hinzu.







Manchester gilt als eine der am schnellsten wachsenden Tech-Städte Europas und auf dieser Basis will Gravity Media eine breite Palette neuer Dienstleistungen anbieten und die eigene Expansion in den Bereichen Broadcast und Postproduktion vorantreiben, sowie die Kundenbeziehungen und kreativen Möglichkeiten außerhalb Londons aufbauen. Auch in der Vernetzung des neuen Produktionszentrums mit den Remote Production Centres von Gravity Media sieht das Unternehmen die Kompetenz, schlüsselfertige Produktionslösungen anzubieten, die eine einzigartige Bandbreite an Optionen und Flexibilität eröffnen.

Zu den jüngsten Höhepunkten der Arbeit von Gravity in Manchester gehörte die Unterstützung des Teams bei der Verlagerung und Einrichtung des Fünf-Kamera-Studios für die BBC Studios in Zusammenarbeit mit den Versa Studios, was die Ausstrahlung der beliebten Tagessendung »BBC Morning Live« ermöglichte.

In einem Zentrum von Medienaktivitäten zu arbeiten und die unmittelbare räumliche Nähe erlaubt es Gravity Media, künftig eng mit Versa Studios zusammenzuarbeiten: Geräte zu liefern, Systeme zu integrieren und technischen Support zu leisten.

Die im 4. Stock des ABC Buildings gelegenen 3.000 qm von Gravity Media wurden sorgfältig konzipiert, um die technischen Spezifikationen zu erfüllen, die Gravity Media für die Betreuung seiner Broadcast-Kunden benötigt, und um eine neue Basis für sein engagiertes lokales Equipment-Verleihteam zu schaffen.

Mit seinem neuen Produktionszentrum kann Gravity Media problemlos auf sein umfangreiches EMEA- und globales Netzwerk zurückgreifen und besipielsweise auch direkt mit seinem Londoner Produktionszentrum zusammenarbeiten — was vollständig dezentralisierte Remote-Produktionsworkflows ermöglicht.

Die Räumlichkeiten verfügen über drei Off-Tube-Kommentarkabinen, zwei Media-Composer-Schnittplätze, die mit dem Edit Core verbunden sind, wo umfassende Postproduction-Möglichkeiten zur Verfügung stehen, einen speziellen Audioregieraum und weitere Bearbeitungs-Suiten, die flexibel gestaltet sind und cloud-basierte, GPU-gestützte Workflows der nächsten Generation nutzen können.

Außerdem gibt es ein großes Produktionsbüro sowie einen Co-Working- und Besprechungsbereich.

Das ABC-Gebäude bietet außerdem einen flexiblen Arbeitsbereich, eine Café/Bar, eine Außenterrasse, ein Kino und andere Gemeinschaftsbereiche.

Die Lage im Herzen der boomenden Technologie- und Rundfunkbranche der Stadt bedeutet, dass Gravity Media über die Film-, Technologie- und Medienprogramme der Universität Salford auch aus dem riesigen Pool hochqualifizierter Nachwuchstalente der Region schöpfen kann.

Ed Tischler, Geschäftsführer von Gravity Media, EMEA, kommentiert: »Die Expansion in ein brandneues, hochmodernes Produktionszentrum ist ein großer Moment für Gravity Media. Wir sind sehr stolz auf das Team und das Unternehmen und freuen uns darauf, was diese Räumlichkeiten unseren Kunden bieten können. Wir hoffen, dass wir hier in der Region auch eine nächste Generation von Talenten gewinnen können, um unsere nächste Wachstumsphase zu unterstützen. Dabei konzentrieren wir uns darauf sicherzustellen, dass wir weiterhin die beste Unterstützung für komplexe Sendeanlagen und Produktionsdienstleistungen bieten, wo immer sie im Norden Englands benötigt werden.«

»Unser neuer Gravity-Media-Stützpunkt in Manchester versetzt uns in die Lage, Kunden mit Remote-Produktions- und Mietlösungen für globale Sendeanstalten, Produktionsunternehmen und Veranstalter von Live-Events zu unterstützen. Das Team kann auch spezialisierte Kameralösungen anbieten, die die neuesten innovativen Kameras von Gravity Media beherbergen, auf die sich Inhalteproduzenten auf der ganzen Welt verlassen, von drahtlosen Handkameras und On-Board-Kameras für den Sport bis hin zu POV-Kameras, RF-Einrichtungen und Helikopterverbindungen«, erläutert Tischler.

Ed Tischler schließt: »Das Angebot in Manchester wird auch die Möglichkeit bieten, den beeindruckenden Übertragungswagen Pictor von Gravity Media zu nutzen — ein hocheffizientes, multifunktionales Übertragungsfahrzeug, das bis zu 16 fest installierte Kameras aufnehmen kann und Platz für eine achtköpfige Crew bietet und so konzipiert ist, dass es sowohl traditionelle als auch Remote-Workflows unterstützt.«

Frank Callaghan, Director of Production & Content von Gravity Media, ergänzt: »Dies ist ein wirklich aufregender Moment für unseren Betrieb in Manchester. Seit der Eröffnung unseres ursprünglichen Standorts im Norden der Stadt haben wir an einigen großartigen Projekten gearbeitet, darunter die Fußballweltmeisterschaft der Frauen 2019 für die BBC, und enge Beziehungen zu Fußballvereinen wie Manchester City und Everton aufgebaut. Der Umzug ins Herz der Stadt ist der nächste Schritt auf diesem Weg, und wir freuen uns darauf, der Region eine hochmoderne Einrichtung zu bieten, in der sie arbeiten und Teil davon sein kann.«

»Wir sind hocherfreut, uns dem historischen Standort Quay Street und der sich dort entwickelnden lebendigen Mediengemeinschaft anzuschließen«, sagt Nick Symes, Director of Technology von Gravity Media. »Mit unserer starken technischen Basis und unserer langjährigen Erfahrung mit komplexen Live-, Fast-Turnaround- und Postproduktions-Workflows freuen wir uns sehr darauf, mit etablierten und neuen Kunden zusammenzuarbeiten und ihnen die innovativen Lösungen zu bieten, die sie benötigen.«

Das neue Produktionszentrum in Manchester folgt auf mehrere hochkarätige Neueinstellungen von Gravity Media, die alle die laufende globale Expansion des Unternehmens unterstützen. Dazu gehören: Sean Seamer als Präsident des US-Geschäfts, Martin Turner als Executive Producer und Bruno Senna als Motorsport-Botschafter.