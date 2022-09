Gravity: Zweites Production Centre in London

Noch in diesem Jahr wird Gravity ein zweites Production Centre in London eröffnen.

Im Herzen des Mediencampus im Londoner Stadtteil White City wird Gravity Media noch in diesem Jahr ein neues Production Centre eröffnen. Erst vor kurzem hatte das Unternehmen auch in Manchester ein neues Produktionszentrum eingeweiht (Meldung).

Gravity Media wird nach eigenen Angaben sein brandneues, hochmodernes und zukunftsorientiertes zweites Produktionszentrum in London mit den anderen globalen Produktionszentren von Gravity Media in London Chiswick, Manchester, Sydney, Melbourne und San Francisco eng vernetzen.







Das Produktionszentrum wird auf 50.000 Quadratmetern im Westworks-Gebäude in White City eingerichtet und soll als kreatives und technologisch führendes Medienzentrum konzipiert sein, das aus Produktions-, Postproduktions- und Live-Studios besteht. Es sollen komplette Workflows vor Ort umsetzen, aber auch verteilte Remote-Produktionen unterstützen. Die Anlage ist direkt an die Netzwerke von Gravity Media UK und Metro sowie an andere wichtige Telekommunikationspartner angeschlossen und kann mehr als 200 eingehende und 40 ausgehende diskrete Dienste unterstützen. Die Einrichtung basiert auf einer vollwertigen 211-IP-Medienstruktur mit dedizierter Master-Steuerung und Remote Production Break Out MCR, acht dedizierten Produktionskontrollräumen mit dedizierten Audiokontrollräumen, mehreren Kommentarkabinen, zwei Regien, Editing-Suites und Flexi-Desk-Produktionsräume für Medienmanagement und für Kunden, die direkt vor Ort arbeiten wollen.

Das Westworks-Gebäude ist aus Sicht von Gravity der ideale Ort, um den Startschuss des Produktionszentrums der Zukunft zu etablieren. Es liegt direkt neben dem TV-Center der BBC, in dem ITV-Live-Sendungen wie »Good Morning Britain«, »Lorraine«, »This Morning« und »Loose Women« sowie Unterhaltungsshows wie» Saturday Night Takeaway« und die »Jonathan Ross Show« laufen.

Als Teil des Westworks-Gebäudes bietet Gravity Media sowohl dem Team als auch den Kunden eine große Auswahl an Restaurants, Bars und Cafés in der Umgebung, darunter das Soho House White City, das nur wenige Minuten von den neuen Räumlichkeiten entfernt ist, sowie eine Außenterrasse und andere Gemeinschaftsbereiche. Offene Arbeitsbereiche, moderne Etagen mit Blick auf die zentralen Gärten und Terrassen werden zur Verfügung stehen — und das alles in unmittelbarer Nähe des Londoner Zentrums.

Außerdem will Gravity das Produktions- und Content-Team zusammenbringen: Im Gravity House mit mehreren Suiten, Schnittplätzen, Post-Einrichtungen und Büros. Damit soll eine Gemeinschaft von gleichgesinnten Kreativen weiter ausgebaut werden. Das neue Produktionszentrum wird es Gravity Media auch ermöglichen, wichtige Sportverbände in seiner Einrichtung zu begrüßen, um sicherzustellen, dass deren Anforderungen an die Rundfunkmedien im eigenen Haus mit modernsten Medien- und Technologielösungen erfüllt werden können.

Die Einrichtung bedeutet auch, dass Gravity Media problemlos auf sein umfangreiches EMEA- und globales Netzwerk zurückgreifen und direkt mit seinem Londoner Produktionszentrum in Chiswick zusammenarbeiten kann. Dies ermöglicht vollständig dezentralisierte Remote-Produktions-Workflows mit der Flexibilität, cloud-basierte, GPU-gestützte Workflows der nächsten Generation zu integrieren, so das Unternehmen.

Ed Tischler, Managing Director von Gravity Media, erläutert: »Die Erweiterung in ein brandneues, hochmodernes Produktionszentrum ist ein großer Moment für Gravity Media. Wir sind unheimlich stolz auf das Team und das Unternehmen und freuen uns darauf, was die Räumlichkeiten unseren Kunden bieten können. Unser neues Produktionszentrum (…) wird unser wachsendes Team von kreativen und innovativen Medienspezialisten beherbergen. Mit unserem starken technischen Hintergrund und unserer langjährigen Erfahrung mit komplexen Live-, Fast Turnaround- und Postproduktions-Workflows wird das leistungsstarke Netzwerk der angeschlossenen Gravity Media Remote Production Centres in Verbindung mit unserer Expertise bei der Bereitstellung schlüsselfertiger Lösungen den Produktionen weiterhin eine einzigartige Bandbreite an Optionen und Flexibilität bieten.«

John Newton, CEO und Gründer von Gravity Media, ergänzt: »In diesem Jahr hat Gravity Media eine Reihe wichtiger neuer Verträge auf der ganzen Welt erhalten, weitere talentierte neue Mitarbeiter begrüßt und eine neue, aufgefrischte Marke sowie eine neue Website präsentiert — all dies signalisiert eine neue Ära für Gravity Media. Nach der kürzlichen Eröffnung des Gravity Media Production Centre Manchester in den kultigen ABC-Buildings — das auch die Versa-Studios, BBC, The Farm, Sony und viele andere beherbergt — stehen wir vor dem aufregendsten Kapitel, das dieses Unternehmen je erlebt hat. Dieser Ausbau ist ein äußerst spannender Moment für das gesamte globale Gravity Media Team — er ermöglicht es uns, eine wirklich zukunftsorientierte Einrichtung zu bauen.«