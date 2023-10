Ihse kooperiert mit Fraunhofer IIS.

Ihse JPEG XS IP-Core für die Videoübertragung der nächsten Generation.

Ihse kooperiert mit dem Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS, um JPEG XS-Funktionalität für ultra-niedrige Latenzzeiten und hochwertige Videoübertragung in software- und hardwarebasierte Geräte zu bringen. Das ermöglicht die Realisierung von innovativer Videoübertragung mit extrem niedriger Latenz und präzise festlegbarer Bildratenkontrolle für lokale Videonetzwerke, Broadcast, E-Sports und VR/AR-Anwendungen.

JPEG XS ist ein vom Fraunhofer IIS entwickeltes Bild- und Videokomprimierungsverfahren, das visuell verlustfreie Bildqualität ermöglicht und somit unkomprimierte Rohdaten ersetzen kann, um den Bandbreiten- und Energiebedarf sowie die dadurch entstehenden Kosten erheblich zu reduzieren.

In Kooperation mit dem Fraunhofer IIS implementiert Ihse den neuartigen Codec als weltweit erster KVM-Hersteller in einem IP-Core zur nahezu latenzfreien Übertragung von hochauflösendem Videomaterial in extrem hoher Qualität. Damit sind Auflösungen bis zu 10K und Bildraten bis zu 480 Hz möglich.

Der dafür von Ihse entwickelte JPEG XS IP-Core richtet sich als Lizenzprodukt an andere KVM-Anbieter oder Pro-AV-Hersteller und ist speziell für den Einsatz in Geräten mit integrierter Videoübertragung konzipiert.

Der IP-Core lässt sich in AV-Geräte wie z. B. Kameras integrieren und ermöglicht eine flexible, applikations- und bandbreitenabhängige Skalierung sowie Komprimierung des Bildmaterials.

Das Kodierungsverfahren verzichtet vollständig auf Framedrops und ermöglicht variable Subsampling-Optionen. Zudem ist der von Ihse entwickelte JPEG XS IP-Core ressourcenoptimiert: Je nach Auflösung bzw. Bandbreite lässt sich die Größe der zu verwendenden FPGAS skalieren, was Platzbedarf und Kosten deutlich reduziert.

Ein weiteres Einsatzfeld ist die Integration der JPEG XS-Library in die Draco CON App. Die softwarebasierte KVM-Lösung ermöglicht es Anwendern, von einem Standard-PC mit Netzwerkanschluss per IP-Protokoll auf ein Ihse-KVM-Netzwerk zuzugreifen.