Edmonton Oilers binden Eishockey-Fans mit LiveU ein

Das kanadische Eishockey Team Edmonton Oilers nutzt LiveU, um damit noch mehr Fan Content zu produzieren – und damit Geld zu verdienen.

Ryan Hyrcun, langjähriger Manager für Videoproduktion bei den Edmonton Oilers, war von Anfang an ein überzeugter Anhänger der digitalen Medien. Er brachte zunächst Inhalte über Social-Media-Kanäle zu den eingefleischten Fans des NHL-Teams und half dann bei der Einführung von Oilers+, einer Streaming-Plattform, die den Fans exklusiven Zugang zu Inhalten hinter den Kulissen, Live-Shows, Shows vor und nach dem Spiel, Pressekonferenzen und mehr bietet.

Das Team nutzte zuvor eine andere Lösung für seine Live-Inhalte, erfuhr aber von anderen NHL-Teams, dass die LiveU-Lösung benutzerfreundlicher und funktioneller ist.

Was folgte, war eine leichte Änderung des Arbeitsablaufs, die Möglichkeit, die treue Fangemeinde des Teams einzubinden, und ein deutlicher Anstieg der Einnahmen. Mit einem 12-monatigen Abonnementmodell steigerten die Oilers das Oilers+ OTT von 10.000 Abonnenten im ersten Jahr auf über 20.000 im zweiten Jahr, was zu einem Umsatz von über 1 Million Dollar führte. Dieser Anstieg steht in direktem Zusammenhang mit der Zunahme von Live-Inhalten auf der App.

Die Herausforderung

Die Oilers wollten ihre Live-Berichterstattung ausbauen – sie wollten bei jedem Heim- und Auswärtsspiel live dabei sein, um ihre exklusiven Inhalte hinter den Kulissen zu produzieren. Im Laufe der Saison mussten sie aber auch herausfinden, wie sie mehr besondere Events, etwa Spiele im Freien, produzieren können.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der berühmten NHL Heritage Classic, einer Reihe von Freiluftspielen, die in Football-Stadien in ganz Kanada ausgetragen werden, musste das Oilers TV Production Team seine Live-Produktion noch mehr verbessern.

Das Heritage Classic 2023 fand vor 60.000 Fans im Commonwealth Stadium in Edmonton, Kanada, statt. Da es sich um ein neutrales oder externes Stadion handelte, wollte sich das Team nicht nur auf die Konnektivität des Stadions verlassen, sondern die Freiheit haben, sich im gesamten Stadion zu bewegen und Inhalte von überall her aufzunehmen.

Die Lösung

Nach einer Testphase entschieden sich die Oilers für die Investition in LiveU mit einer Multikamera-Einheit LU800 und einem kompakten LU300S System. Heute nutzen sie LiveU für die Erstellung von OTT- und Social-Media-Inhalten während der 82 Spiele umfassenden Saison.

Der Wert des LiveU-Equipments liegt in der Fähigkeit, Videos von überall her zu übertragen. So kann das Oilers-TV-Team dorthin gehen, wo es möchte, und sicher sein, dass das Live-Video zurück in die Produktionsregie im Roger’s Place in Edmonton übertragen wird, wo ein Cutter und ein Mischer die gesamte Show steuern.

Für die Heimspiele und Sonderveranstaltungen wie das berühmte NHL Heritage Classic nutzt das Team einen Remote Production Workflow mit LiveU als Herzstück. Das Team hatte eine Kamera bei den Pressekonferenzen vor und nach dem Spiel, einige beim Familien-Skate auf der Eisbahn vor dem Spiel und einige weitere verstreut in der großen Halle. Mit dem Multikamera-LU800 kann das Team auch mehrere Kameras direkt an ein Gerät anschließen.

»Unser Team spielt auch in den USA und in Kanada, und das Tolle an der Flexibilität und Vielseitigkeit von LiveU ist, dass wir auf Reisen keine SIM-Karten austauschen müssen. Das Plug-and-Play-Gerät funktioniert einfach überall, wo wir hingehen«, so Hyrcun.

Fesselnde Oilers+ Inhalte

Oilers+ enthält Inhalte, die die Fans nirgendwo anders bekommen können – längere Programme und Highlights sowie spezielle Pressekonferenzen mit dem GM oder Präsidenten. »Oilers+ bietet Einblicke in das Team und macht die Spieler menschlich, indem es eine konstante Live-Berichterstattung liefert, die die Fans mit dem Team verbindet«, so Hyrcun.

Er fügte hinzu: »Der Wechsel zu LiveU hat unsere Live-Berichterstattung wirklich verbessert. Es bietet mehr Flexibilität, eine bessere Signalstärke und die Möglichkeit, unterwegs mehr zu tun und ein besseres Produkt für die Fans zu schaffen.«

Das Team nutzt LiveU auch, um Social-Media-Teaser zu produzieren, die den Appetit der Fans anregen und sie auf die OTT-Plattform für noch mehr Inhalte bringen. In der Nebensaison plant das Team, LiveU für Community-Events, Highlights und andere spezielle Live-Events zu nutzen.

Die Ergebnisse

Das Produktionsteam konnte nicht nur die Zahl der zahlenden Abonnenten von Oilers+ erhöhen, sondern auch die Effizienz steigern. Durch den Einsatz der Nicht-Live-Funktionen von LiveU auf dem LU800 konnte die Zeit, die für die Bereitstellung von Social-Media-Inhalten nach dem Spiel benötigt wurde, verkürzt werden – das Gerät wurde als »Super-Hotspot« genutzt. Mit dieser Funktion bietet das knappe Zeitfenster zwischen der Busfahrt zum Flughafen bei Auswärtsspielen gerade genug Zeit, um die Inhalte online zu stellen und die begeisterten Fans zu füttern, die noch weiteren Content haben wollten.