News: Kurz und knackig – KW 26/2022

Mit dem Berliner Mega-Sportevent erreichten ARD und ZDF einen Marktanteil von 12,7% bzw. 1,81 Mio. Zuschauer in der Spitze am Sonntag mit dem Leichtathletik-Schwerpunkt. Am Samstag und Sonntag lagen die Werte durchgängig über 10%. Von den 190 Meisterschaften in 14 Sportarten berichteten ARD/ZDF 25 Stunden live.