SuperSport South Africa nutzt Steuerungssystem Hi

Der südafrikanische Sportsender SuperSport stellt im Ü-Wagen-Bereich auf das Steuerungs-Tool Hi von Broadcast Solutions um.

SuperSport ist der größte Sportsender in Afrika. Er betreut die Mehrzahl der im Fernsehen übertragenen Sportereignisse in Südafrika und betreibt als Teil von MultiChoice Africa mehrere Kanäle mit Sport-Content.

Vor kurzem installierte Broadcast Solutions UK das Steuerungs- und Orchestrierungssystem Hi für SuperSport South Africa in einem bestehenden Ü-Wagen des Unternehmens. Das moderne Tool, das die intuitive Steuerung der technischen Infrastruktur ermöglicht, bietet mehr Flexibilität im Ü-Wagen und rüstet ihn für zukünftige Herausforderungen, so der Hersteller.

Der nun umgerüstete Ü-Wagen SuperSport OB 3 verfügt derzeit über eine Mischung aus älteren und neuen Geräten, einige davon sind bereits mehrere Jahre alt. Hi kann nicht nur all diese Geräte steuern und überwachen, sondern erlaubt es, die Workflows im OB 3 nahtlos zu steuern und die Bedienung zu verbessern. Hi ermöglicht es, die Konfiguration von Panels, UMD, Tally und Routing entweder direkt vor Ort im Fahrzeug zu erledigen, aber das geht auch von der Sendezentrale aus, erläutert Broadcast Solutions.

Die nun erfolgte Modernisierung des OB3 stellt die erste von mehreren geplanten Installationen von Hi in der gesamten SuperSport-Ü-Wagenflotte in den kommenden zwölf Monaten dar. Mit dem Austausch der Steuerungssysteme will SuperSport mehr Flexibilität in Bezug auf Arbeitsabläufe, zukünftige IP-Produktionstechnologien und die Entwicklung von Geräten erzielen.

Dheshnie Naidoo, Head of Production Operations, bei SuperSport, sagt: »Die Integration von Hi hat den Arbeitsablauf in der OB-Einheit massiv vereinfacht. Das technische Team war angenehm überrascht über die einfache Bedienung und den nahtlosen Übergang von ihrem vorherigen zum neuen Steuerungssystem. Broadcast Solutions hat unsere Abläufe mit diesem System revolutioniert und uns während der Inbetriebnahme zuverlässig unterstützt.«

JP Delport, Geschäftsführer von Broadcast Solutions UK, fügt hinzu: »Hi ist ein intuitives Steuerungssystem, das die Arbeitsabläufe in allen Broadcast- und Medienumgebungen vereinfacht. Im Gegensatz zu anderen, umständlichen, überkomplizierten Systemen ist Hi so einfach zu bedienen, wie es sein Name vermuten lässt. Hi bietet eine hochmoderne, plattformübergreifende Steuerung und Bedienbarkeit über moderne Benutzeroberflächen wie Smartphones, Tablets und Laptops. Es kann auch ganze Installationen simulieren, so behält der Benutzer die Kontrolle und einen klaren Überblick über alle Vorgänge. Erreicht wird dies durch die nahtlose Einbindung der neuesten IP-Technologien und -Standards, wie Dante oder NMOS. Die Integration von Hi in NMOS-Umgebungen führt zu einem Auto-Discovery- und Plug-Play-Workflow, der diesen Namen auch verdient. Eine hochflexible Lösung, die an individuelle Bedürfnisse und Zwecke angepasst werden kann, während große und komplexe Systeme intuitiv visualisiert und auf das Wesentliche reduziert werden. Hi ist auch in einer kompakten Version für kleinere Installationen erhältlich — wir bieten immer die passende Anwendung.«