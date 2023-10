Broadcast Solutions: IP2 Ü-Wagen

Broadcast Solutions realisierte mit dem IP2 einen weiteren Ü-Wagen für Supersport aus Südafrika.

Während der IBC2023 zeigte Broadcast Solutions mit dem IP2 einen weiteren Ü-Wagen, der an Supersport in Südafrika geht. Dabei handelt es sich gewissermaßen um den etwas kleineren Bruder des IP1. Das in Amsterdam gezeigte Fahrzeug basiert auf den gleichen Technologien, ist aber etwas kleiner dimensioniert.

Der IP1 ist schon in Südafrika unterwegs, er ist ein XXL-Ü-Wagen mit enormen Abmessungen: Der Trailer ist im Fahrzustand 16 m lang, 4,3 m hoch und 2,6 m breit. Unter südafrikanischem Verkehrsrecht ist das erlaubt. Das All-IP-Ultra-HD-Fahrzeug IP1 ist top ausgestattet und bietet dem Besitzer Supersport bisher unerreichte Produktionsflexibilität und Leistung.

Das intelligente Design ermöglicht es, bis zu 19 Arbeitsplätze in einem einzigen Trailer mit seitlichem Auszug unterzubringen. Der UHD-Ü-Wagen ist mit bis zu 20 Sony-Kameras und Sony-Videomischern, Calrec-Audio-Konsole, Vizrt-Grafik und EVS-Replays ausgestattet. Intern basiert der IP2 komplett auf IP, mit SNP-Prozessoren von Imagine Communications für die SDI/IP-Konvertierung.

Der Ü-Wagen ist mit einer sehr leistungsfähigen Daikin-Klimaanlage ausgerüstet, da das Fahrzeug in Südafrika eingesetzt wird. Die zirkulierende, klimatisierte Luft wird zudem einer UVC-Bestrahlung unterzogen und dadurch desinfiziert.

Neben acht Video-Stageboxen baute Broadcast Solutions auch sieben Audio-Stageboxen, die als abgesetzte Anschlusspunkte für den Ü-Wagen agieren. Das Ganze wird orchestriert durch das Steuersystem Hi, ein von Broadcast Solutions entwickeltes und angebotenes modernes AV- und Broadcast-Control-System.