News: Kurz und knackig – KW 43/2022

Der Netzbetreiber Bayern Digitalradio hat im DAB+-Block 10D an den Standorten Wendelstein und Büttelberg die Emergency Warning Function (EWF) mit einer Audioschleife geschaltet. Erprobt wird das Durchschalten behördlicher Warninformationen. Tests laufen auch in lokalen DAB+-Netzen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Am 8. 12. 2022 testet der Bund am 2. Warntag alle Verfahren.