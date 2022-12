News: Kurz und knackig – KW 49/2022

EU-Kommissar Thierry Breton droht Twitter mit Strafgeldern und Abschaltungen. Man beobachte Musks Plattform genau. Europas Gesetze könnten »die Verbreitung von Lügen und Hass eindämmen«, so Breton in einem Interview. Anfang 2023 will die EU-Kommission Twitter einem Stresstest unterziehen. Ab Februar 2024 gelten schärfere Regeln für soziale Medien.