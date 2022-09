News: Kurz und knackig – KW 39/2022

»The Ordinaries« (Filmuni Babelsberg, R: Sophie Linnenbaum) ist bester langer Nachwuchsspielfilm 2021. Beim First Steps-Wettbewerb wurde Pasindu Goldmann für »The Kids Turned Out Fine« (IFS Köln) mit dem Michael Ballhaus-Kamerapreis gewürdigt. Der No Fear-Award für Produzenten ging an Mariam Shatberashvili für »Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen« (DFFB). Die Preise des von der Deutschen Filmakademie und Firmen ausgerichteten Wettbewerbs sind mit 119.000 € dotiert.