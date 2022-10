News: Kurz und knackig – KW 42/2022

Katar bindet Dreh- und Fotogenehmigungen während der Fußball-WM an Auflagen. U.a. wird verboten, Einheimische in ihren Wohnungen und Gastarbeiter in ihren Unterkünften zu filmen. Die ARD sieht sich an China und andere Länder erinnert, will aber dennoch über das Sportliche hinaus kritisch und hintergründig von dort berichten.