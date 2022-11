FFF fördert Virtual-Reality-Projekte

Mit insgesamt 125.000 Euro fördert der FFF drei ganz unterschiedliche VR-Projekte.

Der FFF Bayern definiert sich als zentrale Anlaufstelle für die Film- und Gamesförderung in Bayern. Mit einem Fördervolumen von 40 Millionen Euro jährlich stärkt der FFF die Medienindustrie in Bayern. Blickt man auf den gesamten Fördertopf, fallen die aktuellen 125.000 Euro für drei VR-Projekte natürlich nicht gerade überbordend und üppig aus. Für drei konkrete Projekte fließt nun Fördergeld für drei Münchener Unternehmen in diesem noch relativ jungen Bereich.

Gefördert wird das Projekt »Oszilloskop« des Münchner Unternehmens Usaneers mit Produktionsförderung in Höhe von 65.000 Euro. Sofilab erhält 30.000 Euro Projektentwicklungsförderung für »City Songs«. Ebenfalls mit 30.000 Euro Projektentwicklungsförderung wird K5 Factory für die Smartphone-App »Green Thumbs Up« bedacht.

Bayerns Digitalministerin und FFF-Aufsichtsratsvorsitzende Judith Gerlach: „Mit VR kann man interaktiv neue Welten entdecken und erfahren. Diese Art der Wissensvermittlung lässt sich auch hervorragend zu Lehrzwecken einsetzen – wie im jetzt geförderten VR Projekt ‚Oszilloskop‘. Mit diesem virtuellen Lern- und Trainingsprogramm für den Unterricht lernen die Schülerinnen und Schüler über eine spannenden Spielhandlung den Umgang mit einem wichtigen Messgerät. Durch die Förderung solcher Entwicklungen bringen wir nicht nur die digitale Bildung voran. Wir stärken auch diese wichtige Zukunftsbranche in Bayern.«

Übersicht der Projekte

Das Projekt »Oszilloskop« von Usaneers ist ein virtuelles Lern- und Trainingsprogramm zur Oszilloskopbedienung für den Schulunterricht. Elektrische Geräte, die den Verlauf elektrischer Spannungen als Kurve darstellen, heißen Oszilloskop. Den Umgang damit können Schülerinnen und Schüler bald spielerisch mit einem FFF-geförderten VR-Training lernen. Das Lernprogramm ist in eine Story eingebettet, anhand derer Schülerinnen und Schüler spielerisch den Umgang mit dem Oszilloskop erlernen können: Sie müssen dem zeitreisenden Roboter Aadam dabei helfen, sein gecrashtes Raumschiff zu reparieren. Plattformen: Standalone VR-HMD Meta Quest 2 oder Pico 4.

Für die weitere Entwicklung von »City Songs« wird Sofilab gefördert. Das ist ein »Soundwalk«, ein immersives Sound-Experience, in dem der städtische Raum musikalisch dargestellt wird. Hauseingänge, Bäume, Verkehrsinseln und mehr bekommen hierbei eigene, räumlich korrekt dargestellte Klänge zugewiesen. Mittels einer GPS-sensitiven App und Kopfhörern können sich die Nutzerinnen und Nutzer zwischen den Tönen bewegen und das Netzwerk aus Klängen erforschen. Plattformen: Google Android, Apple iOS, Kopfhörer.

Bei »Green Thumbs Up« will K5 Factory eine Smartphone-App entwickeln, die zur Nachhaltigkeit animieren soll. Auf einer eigenen Social Plattform soll es die Nutzerinnen und Nutzer mit Augmented Reality zur Nachhaltigkeit und Belebung der Innenstädte anregen. Zunächst soll das anhand der Innenstadt von München realisiert werden. Plattformen: Google Android, Apple iO.