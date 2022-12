Genelec sponsert »Music Bus«

Um mit Musik benachteiligte Menschen zu fördern, fährt der »Music Bus« als mobiles Aufnahmestudio in deren Wohnorte.

Genelec unterstützte die britische Wohltätigkeitsorganisation »The Music Works« beim Bau eines mobilen Aufnahmestudios namens »Music Bus«. Das ist ein hochmodernes Studio auf Rädern, das jungen Menschen die Möglichkeit gibt, zusammenzuarbeiten und zu lernen, wie man Instrumente spielt und gemeinsam Songs schreibt sowie Musikproduktions- und Aufnahmefähigkeiten vermittelt.







Dazu fährt der Music Bus durch Gemeinden im britischen Gloucestershire und soll junge Menschen die Möglichkeit bieten, ihre Kreativität positiv zu nutzen und neue Fähigkeiten zu erlernen. Dahinter steht letztlich ein höherer, sozialer Zweck: die transformative Kraft des Musizierens soll genutzt werden, um junge Menschen anzusprechen, mit ihnen in Kontakt zu treten, Talente im ganzen Land zu fördern und benachteiligten und unterrepräsentierten jungen Menschen den Zugang zur Musikindustrie zu erleichtern.

Die Wohltätigkeitsorganisation ist davon überzeugt, dass der Music Bus letztlich dazu beitragen kann, Vorfälle von antisozialem Verhalten in der Region zu verringern, indem er jungen Menschen positive Möglichkeiten zur Teilhabe bietet und ihnen die Chance gibt, die Musik zu machen, die sie lieben.

»Die Begeisterung der jungen Leute, die in den Bus steigen, einen Beat kreieren und Texte schreiben, bestätigt, dass dies eine großartige Gelegenheit für junge Menschen ist, auf so viele Arten kreativ zu sein. Ein Jugendlicher sagte, er könne nicht glauben, wie gut der Bus klingt«, so Mikel Medley, Youth Support Manager bei The Music Works, nach einer Pilotsitzung mit dem Music Bus auf der »Opportunity Fair« in der Gloucester Academy School.

Eines der Hindernisse, mit denen junge Menschen in Gloucestershire konfrontiert sind, besteht darin, aus den Vororten in die größeren Städte zu gelangen, wo es mehr Möglichkeiten des Zugangs zur Musik gibt. Das pädagogische Team von Music Works arbeitet bereits in der gesamten Grafschaft während der Schulzeit in Schulen, aber es gibt viele Möglichkeiten, junge Menschen mit Aktivitäten außerhalb der Schule in ihrer eigenen Gemeinde und außerhalb der Schulzeit zu unterstützen. Hier kann der Music Bus einen echten Unterschied bewirken.

The Music Works ist dankbar für die großzügige Unterstützung verschiedener Organisationen, die den Music Bus möglich gemacht haben. Dazu gehört auch das hochkarätige Sponsoring durch Genelec, auf dessen Studiomonitore sich viele der besten Künstler und Aufnahmestudios der Welt verlassen. Die Monitore von Genelec sind bereits ein wichtiger Bestandteil der Einrichtung von The Music Works in Gloucester, und nun wird der neue Music Bus mit den hoch angesehenen »The Ones«-Modellen von Genelec ausgestattet.

»Wir unterstützen seit langem Organisationen, die sich der Ausbildung und Förderung der nächsten Generation von Musikern widmen«, kommentiert Andy Bensley, Genelec’s UK Business Development Manager. »Das Engagement von Music Works, junge Menschen durch Musik zu stärken, zu vereinen und zu inspirieren, ist erstaunlich. Wir sind begeistert, Teil des nächsten Kapitels zu sein, mit dem ihre wertvolle Arbeit eine breitere Öffentlichkeit erreichen wird.«

The Music Works engagiert sich jährlich für mehr als 3.000 junge Menschen in Schulen und kommunalen Proberäumen in Gloucester, Stroud und Forest of Dean. Die Arbeit reicht von der Unterstützung junger Menschen beim Einstieg in die Musik über die Förderung aufstrebender Künstler bis hin zur Organisation von Festivals und Veranstaltungen.