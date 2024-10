Echtzeit Remoteproduktion mit TVU Networks

TV3 setzt das 5G-fähige TVU RPS One-System für eine synchronisierte Multi-Kamera-Remoteproduktion ein und nutzt zudem das IP-Distributionssystem TVU G-Link.

Diese leistungsstarke Kombination ermöglicht es TV3, in Echtzeit hochwertige Inhalte zu liefern und die Berichterstattung bei Nachrichten und Sportübertragungen zu verbessern.

»Die Erweiterung unseres Produktions-Toolkits um TVU RPS One und G-Link bietet uns die Flexibilität und Zuverlässigkeit, die wir benötigen, um mehr Geschichten schneller und in höherer Qualität zu produzieren«, so Albert Bargalló, MCR-Chef bei 3Cat.

Mit TVU RPS One kann TV3 Live-Inhalte mit mehreren Kameras vor Ort mit einer einzigen, leichten, tragbaren Einheit produzieren. Das System unterstützt bis zu vier Kameras, wodurch eine umfangreiche Verkabelung überflüssig wird, was die Berichterstattung über aktuelle Nachrichten beschleunigt und Live-Übertragungen von zuvor schwer erreichbaren Orten ermöglicht. Diese Technologie hilft TV3, eine engere Verbindung zu seinem Publikum herzustellen, indem sie Echtzeitinhalte mit einer Latenz von nur 0,3 Sekunden von Events wie lokalen Festivals und Sportereignissen liefert. Darüber hinaus unterstützt das Ökosystem von TVU mehrere Ausgabeformate – darunter SDI, SRT, NDI und RTMP – und bietet so die Flexibilität, sich an verschiedene Produktionsumgebungen anzupassen und Inhalte über verschiedene Zuschauerplattformen zu verbreiten.

TVU G-Link wiederum dient als bidirektionales Point-to-Point IP-Distributionssystem und ermöglicht Austausch und Monitoring von Feeds mit extrem geringer Latenz zwischen diversen Standorten.