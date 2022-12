Gute Wünsche für 2023!

Wir starten in ein neues Jahr — und wünschen alles Gute.

Das Team von film-tv-video.de wünscht allen, die diese Zeilen lesen, dass Sie einen guten Start in ein erfolgreiches Jahr 2023 genießen können.

Mögen die Mühsal und Probleme des ablaufenden Jahres hinter uns liegen. In diesem Sinne ganz herzliche Wünsche für 2023, besonders an alle Leser, Kunden, Sponsoren, Autoren — und an alle anderen, die uns auf die eine oder andere Art und Weise verbunden sind.







Und falls es Ihnen »zwischen den Jahren« tatsächlich langweilig werden sollte: film-tv-video.de wird auch »zwischen den Jahren« News präsentieren.

Oder wenn es Ihnen eher nach einem Jahresrückblick in unserer Branche ist: Hier können Sie die 25 meistgelesenen Artikel von film-tv-video.de aus dem Jahr 2022 sehen.

Oder sie klicken sich in unsere längeren Stories rein, die über reine News und Kurzmeldungen hinausgehen.