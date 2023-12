DHD beschließt ein produktives und erfolgreiches Jahr 2023

Zu den wichtigsten Entwicklungen gehören der neue XS3 IP Core sowie eine verbesserte Version des bewährten XD3 IP Core.

DHD Audio, Spezialist für professionelles digitales Broadcast-Studio-Equipment und -Systeme, blickt auf ein produktives und erfolgreiches Jahr 2023 zurück. Zu den wichtigsten Entwicklungen, die im Laufe des Jahres angekündigt wurden, gehören der neue XS3 IP Core sowie eine verbesserte Version des bewährten XD3 IP Core. Beide hatten ihren ersten Messeauftritt auf der IBC 2023 in Amsterdam.

»Der modulare Aufbau unserer digitalen Audiomischsysteme ermöglicht eine hohe Flexibilität bei der Erstkonfiguration und bei späteren Änderungen im Arbeitsablauf sowie eine gute Skalierbarkeit«, kommentiert Marc Herrmann, Geschäftsführer von DHD Audio. »Unsere neuen XS3 Studio IP Core und XD3 High-Capacity IP Core erfüllen auch die Nachfrage nach lokaler und externer IP-Konnektivität, z.B. für die Produktion von Sendungen an mehreren Standorten und für die Live-Übertragung von Nachrichten.«

Der XS3 Studio IP Core nimmt nur 1 HE im Rack ein und unterstützt über ein mitgeliefertes Multi-I/O-Schnittstellenmodul bis zu 20 Stereo-Fader an DHD-Audiomischpulten. Ein integrierter Setup-Assistent ermöglicht es dem Systembetreuer, zwischen Standardeinstellungen mit einer Auswahl zuweisbarer Tastenfunktionen und Display-Layouts zu wählen. Weitergehende Einstellungen können mit der leistungsfähigen DHD Toolbox Konfigurationssoftware vorgenommen werden, die über eine optionale Lizenz aktiviert werden kann.

DHD kündigte außerdem erste Auslieferungen seines ultrakompakten Audioproduktionspults TX2 an. »Das TX2 ist für den täglichen Einsatz auf engstem Raum konzipiert«, so Marc Herrmann weiter. »Das TX2 verfügt über ein 10,1 Zoll großes kapazitives Multitouch-IPS-Display, zwei zuweisbare Potentiometer und sechs geräuschlose, mehrfarbige Hardware-Tasten. Kunden können das Layout des Mischpults so konfigurieren, dass es perfekt zu ihrem Arbeitsablauf passt.«

Unter den vielen erfolgreichen Projekten, die im Jahr 2023 abgeschlossen wurden, waren zwei, die von BVmedia betreut wurden. Der italienische Sender RadiOrizzonti entschied sich für DHD DX2-Audiomischpulte der neuesten Generation als Schaltzentrale für ein komplett umgebautes Produktions- und Live-Sendestudio. Radio Duchessa entschied sich für ein DHD SX2-Studioproduktionspult als Schaltzentrale für seinen neu eingerichteten frei zugänglichen Online-Radiosender. »Wir empfahlen eine 10-kanalige SX2-Lösung, die so konfiguriert ist, dass die Kontinuität des Signals gewährleistet ist, wenn auf andere Standorte wie z.B. Live-Events außerhalb des Hauptstudios umgeschaltet wird«, erklärt Roberto Zeccara, Senior Project Manager bei BVmedia.

Der israelische Sender Radio Kol Rega ersetzte ein altes analoges Mischpult durch digitale DHD-Konsolen. »Ein wichtiges Merkmal war es, ein System zu schaffen, das supereinfach zu bedienen ist», sagt Micha Blum, CEO des in Jerusalem ansässigen Systemintegrators Broadcast Design. »Zusammen mit Yaniv Shwartz, dem CTO von Kol Rega, haben wir uns für ein integriertes System entschieden, das auf DHD-Produkten und Dante-Audio-over-IP basiert.« Für das Studio 1 wurde eine DHD SX2-Konsole mit 16 Fadern und einem flexiblen DHD TX-Touchpanel gewählt, für das Nachrichtenstudio eine SX2 mit vier Fadern und I/O-Core.

Kolumbiens nationaler Radio- und Fernsehsender RTVC investierte in acht DHD SX2-Audiomischpulte, die das Herzstück von vier weiteren »Peace Stations» bilden. Auch in der Zentrale des kolumbianischen Rundfunksenders Blu Radio in Bogotá wurde ein großes Renovierungsprojekt abgeschlossen. Im Hauptstudio wurden DHD RX2- und SX2-Pulte der neuesten Generation installiert. Beide Projekte wurden von dem in Bogotá ansässigen Spezialisten für Rundfunksysteme Aspa Andina ausgehandelt und durchgeführt.

Die öffentlich-rechtliche belgische Rundfunkanstalt Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) hat ihre zentralen Studios in Brüssel mit neuen RX2- und TX-Mischpulten ausgestattet. VRT begann 2003 mit dem Einsatz von DHD-Audiosystemen. Die DHD-Mischpulte sind in der Brüsseler Zentrale und den fünf Regionalstudios der VRT sowie in den Videoschnittplätzen und mobilen Produktionsfahrzeugen des Senders integriert. Das Projekt wurde schlüsselfertig vom belgischen Systemintegrator Amptec durchgeführt.

In den Hilversumer Studios von NH Media, dem Radio- und Fernsehsender für Nordholland, wurde ein IP-integriertes Produktionssystem eingeführt. Es wurde in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Spezialisten für Rundfunk- und IT-Lösungen D&MS entwickelt und umfasst Geräte, die von Media Utilities, Almere, geliefert wurden. »Die Audioproduktion in unseren Radio- und Fernsehstudios erfolgt über DHD-Audiomischpulte, die wir wegen ihrer einfachen Bedienung ausgewählt haben«, sagt Edgar van Santen, NH Media Broadcast Coordinator. »Komplexe Audio-Setups können vorkonfiguriert werden, so dass sich die Anwender nicht um Details wie Clean Feeds oder Voice Processing kümmern müssen. Die Audiomischpulte sind eine Kombination aus SX2 DHD-Pulten, XC3 Cores und TX-Panels. Wir haben die Hauptnutzer im Voraus benannt und sie in den Umstellungsprozess einbezogen. Alles läuft reibungslos.«

»Wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück und freuen uns, eine wachsende Zahl zufriedener Kunden rund um den Globus zu unterstützen und den Übergang zu IP in modernen Sendeanlagen zu beschleunigen«, fasst Marc Herrmann zusammen.