Telemetrics wird 50

Das US-Unternehmen Telemetrics entwickelt nun bereits seit 50 Jahren erfolgreich Kamerasteuerungssysteme und erweitert die OmniGlide Robotic Roving Platform.

1973 wurde Telemetrics von den Gründern Anthony C. Cuomo, Präsident, und den Partnern Haig Soojian und Albert Chan (alle ehemalige Mitarbeiter von Philips Broadcast Television Systems) gegründet. Das Unternehmen revolutionierte die Fernsehkamerasteuerung mit der Entwicklung von kabelgebundenen Triax-Kamerasteuerungssystemen. Auch heute noch ist Telemetrics ein Pionier für innovative Kamerasteuerungssysteme.

Das Unternehmen begann 1979 mit der Entwicklung, Herstellung und dem Support seiner eigenen Kamera-Robotiksysteme und 1981 mit der Entwicklung von Decken- und Boden-Kameraschienensystemen.

Firmenchef Anthony C. Cuomo erzählt: »Wir alle haben schon viele Anbieter kommen und gehen sehen, aber wir sind immer noch innovativ und entwickeln neue Produkte und Funktionen, um die Anforderungen der Kunden an Robotersysteme zu erfüllen. Im vergangenen Jahr hatten wir einen Kunden, der seine CP-ITV-D300 3-Achsen-ITV-Kamerasteuerung warten lassen wollte, da sie auch nach zwei Jahrzehnten noch funktioniert. Wir boten ihm eine neue Steuerung mit Inzahlungnahme an, aber er wollte sein bewährtes Panel behalten, so sehr liebt er es. Das ist die Art von Loyalität und Zuverlässigkeit, die unser Unternehmen ein halbes Jahrhundert lang angetrieben hat.«

Heute umfasst das Portfolio von Telemetrics die OmniGlide Robotic Roving Platform sowie die ständig wachsende Serie von Robotic Camera Control Panels, die RoboEye 4K Pan/Tilt Systeme, die S5 Linie von Pan/Tilt Köpfen, die Televator Familie von motorisierten Säulen sowie decken- oder bodenmontierte TeleGlide Schienensysteme.

OmniGlide Robotic Roving Platform

Die OmniGlide Robotic Roving Platform ermöglicht es Anwendern, das OmniGlide Studiokamera-Pedestal frei zu bewegen und Hindernisse praktisch überall im Studio ohne Kabel zu umgehen.

»Die Möglichkeit, das Pedestal überall hin zu bewegen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass sich die Kabel an einem Set-Stück verfangen oder dass eine spezielle Person die Kabel physisch verwalten muss, ist ein großer Schritt nach vorn für Roving Pedestals«, sagt Michael Cuomo, Vizepräsident von Telemetrics. »Durch den Wegfall des Kabelbaums werden unsere KI-Funktionen wie Pfadplanung und Kollisionsvermeidung weiter verbessert.«

Die kabellose Verbindung mit dem Rover bietet den Kunden dieselbe Funktionalität wie bisher, einschließlich Stromversorgung und Steuerung der Kameras, Stromversorgung und Video für Teleprompter, Stromversorgung und Video für den Rückschaumonitor und vollständige Robotersteuerung. Außerdem kann das System jederzeit mit einem Standardkabelstrang betrieben werden und bietet so eine vollständige Backup-Lösung. Das drahtlose System ist so konzipiert, dass OmniGlides, die derzeit im Einsatz sind, aufgerüstet werden können, um drahtlos zu funktionieren.

Weitere Infos zu Telemetrics-Neuheiten gibt es hier.