Adobe beim Sundance Filmfestival

Die meisten der beim Sundance Festival gezeigten Filme wurden mit Adobe-Tools bearbeitet.

Beim Sundance Filmfestival haben die teilnehmenden Filmemacherinnen und Filmemacher Adobe-Lösungen zum fünften Mal in Folge zu den Top-Tools für Videobearbeitung und kollaboratives Arbeiten gewählt. Das vom 19. bis 29. Januar 2023 in Utah stattfindende Filmfestival gilt als Plattform für aufstrebende Talente und Indie-Produktionen.

Die diesjährige Umfrage des Sundance Institutes ergab, dass über zwei Drittel (67 Prozent) der Sundance-Filme mit Premiere Pro oder Frame.io von Adobe verwendet wurden.

Dabei wurde bei mehr als der Hälfte der Filme Premiere Pro als primäre Schnitt-Software genutzt — darunter die Filme »Plan C«, »Going Varsity in Mariachi«, »Sometimes I Think About Dying« und »Fremont«, um nur einige zu nennen.

Insgesamt ist die Nutzung von Premiere Pro beim Sundance Film Festival im Vergleich zu 2015 um 357 % gestiegen.

Da Adobe langjähriger Partner des Festivals ist, wurden Premiere Pro und Frame.io vom Sundance Institute auch ausgewählt, um die täglichen Zusammenfassungen des Festivals und die Inhalte für die sozialen Medien zu erstellen. Auch die cloud-basierten Technologien Adobes werden für die schnelle Produktion und Veröffentlichung von Videoinhalten während des Live-Events genutzt.

Das Festival fällt zudem mit dem offiziellen Start der Camera-to-Cloud-Integration in die Kameraprodukte von Red Digital Cinema zusammen. Diese neue Zusammenarbeit zwischen Adobe und Red war erstmals auf der Adobe Max im Oktober 2022 angekündigt worden (Meldung).

Für die Red-Kameras V-Raptor und V-Raptor XL steht ab dem 18. Januar 2023 eine neue Firmware-Version zur Verfügung, die es ermöglicht, Filmmaterial direkt vom Set in die cloud-basierten Frame.io-Ordner zu übertragen, ohne dass Zwischengeräte erforderlich wären.