Atomos beim Sundance Film Festival 2023

Atomos unterstützte 13 Teams für die rasche Berichterstattung während des Festivals.

Beim Sundance Film Festival waren 13 Kamerateams unterwegs, um Beiträge im Auftrag des Festivals für einen »Daily Recap« des Festivalgeschehens zu produzieren.

Dabei unterstützte Atomos die Teams mit Equipment für On-Board-Monitoring und -Aufzeichnung und stellte dabei Fieldrecorder des Typs Ninja V und die Cloud-Lösung Atomos Connect bereit. So konnten schnell und aktuell Videobeiträge in den Kinos und über die Social-Media-Kanäle des Festivals verteilt werden.

Für die Aufzeichnung besonderer Festivalmomente, die jeweils am nächsten Morgen in den Kinos und auf den sozialen Kanälen zu sehen sein sollten, waren 13 Kamerateams unterwegs, jeweils bestehend aus einem Producer und einer Kameraperson.

Die Teams nutzten, wo verfügbar, kabelgebundene Verbindungen, Wi-Fi oder das Mobilfunknetz. Das Atomos-Equipment wurde in einem C2C-Workflow, der von Frame.io unterstützt wurde, eingesetzt, was schnelleres und effizienteres Arbeiten in der Postproduktion ermöglichte, das Festival konnte damit seine News rascher On-Air bringen.

»Es ist eine große Ehre für uns, dass wir von Sundance beauftragt wurden, dafür zu sorgen, dass alle Inhalte der Eigenproduktionen für das Filmfestival erfasst, verteilt und weitergegeben werden«, sagte Trevor Elbourne, CEO von Atomos. »Wir freuen uns, dass das Festival einen Camera-to-Cloud-Workflow einführte.«

Sclera Digital, ein in Los Angeles ansässiger Verleih von Kinoequipment und Atomos-Partner, stellte auf der technischen Seite fünf Peplink Bonded Dual-Band 11ac Wi-Fi-Systeme mit zwei integrierten LTE-Modems zur Verfügung.

Canon, ebenfalls Atomos-Partner und exklusiver Kameraausstatter des Sundance Film Festivals, unterstützte die Veranstaltung mit einer Kombination aus spiegellosen EOS R6 DSLR-Kameras, digitalen EOS C200 Kinokameras und EOS 5D Mark IV DSLR-Kameras.

»Es waren großartige elf Tage in Park City«, resümiert Elbourne. »Es war ein hervorragendes Beispiel dafür, dass cloud-basierte, kollaborative Workflows ihren Platz in der Produktion finden. Es bestätigt unsere Strategie, Online-Dienste zu nutzen, um die Fähigkeiten unserer Produkte in der Praxis zu erweitern und Filmemachern mehr kreative Werkzeuge an die Hand zu geben.