MobilePro AG jetzt Sony-Partner

Sony Professional Displays & Solutions stärkt mit MobilePro sein Distributoren-Netz in der Schweiz.

Sony Professional Displays & Solutions stärkt sein Partnernetzwerk in der Schweiz und präsentiert mit der MobilePro AG einen neuen AV-Distributor.

Das Unternehmen mit Sitz im nördlich von Zürich gelegenen Glattbrugg ist spezialisiert auf professionelle Displays, LED-Walls, Projektionstechnologien und interaktive Lösungen. MobilePro ist nach AV Distribution und Altron der dritte Distributionspartner von Sony in der Schweiz. Die Zusammenarbeit mit MobilePro startete bereits im November 2022.

MobilePro wurde 2019 vom AV-Spezialisten Kern&Stelly übernommen und gehört damit zur britischen Midwich-Gruppe. Mit Kern&Stelly arbeitet Sony bereits in Deutschland erfolgreich zusammen. Da war der Schritt zu MobilePro nicht mehr weit. »Mit der Übernahme von MobilePro durch Kern&Stelly hat sich der Schweizer AV-Distributor neu und stärker aufgestellt«, sagt Joachim Fischer, Head of Sales DACH bei Sony Professional Displays & Solutions. »In dieser Phase sind wir gerne dabei und profitieren gegenseitig von der Motivation und Aufbruchstimmung. Wir wollen sicherstellen, dass wir alle relevanten AV-Partner in der Schweiz über unser Distributoren-Netzwerk mit der notwendigen Produkt-Verfügbarkeit erreichen. MobilePro wird dabei ein wichtiger Partner für uns sein.«

»Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Sony«, sagt Giordano Sticchi, Geschäftsführer der MobilePro AG. »In der Schweiz gehören wir zu den großen Distributoren für AV-Lösungen. Mit Sony haben wir nun einen großen Technologiepartner an Bord, der nicht nur über ein umfangreiches AV-Portfolio verfügt, sondern der weltweit führend in zukunftsweisenden AV-Technologien ist. Mit dieser Zusammenarbeit verschaffen wir unseren Kunden Zugriff auf ein noch breiteres Portfolio.«