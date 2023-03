Lawo: Sam Schauland EVP North America

Mit dem neuen Executive Vice President North America Schauland will Lawo Präsenz und Support dort intensivieren.

Sam Schauland trägt künftig die Gesamtverantwortung für das Lawo-Business in Nordamerika, das aus Unternehmenssicht nach wie vor ein großes Potenzial für Lawos IP-Systeme und Infrastrukturlösungen bietet.

»Ich freue mich sehr auf diese neue Verantwortung«, sagt Sam Schauland. »Lawo ist in Nordamerika in den letzten Jahren enorm gewachsen, dank seines guten Rufs für marktführende IP-Lösungen in Kombination mit erstklassigem Know-how und Support. Ich freue mich auf die neue Herausforderung, das weitere Wachstum in dem mittlerweile größten globalen Markt von Lawo zu leiten.«

Nach seinem Einstieg bei Lawo 2015 als Technical Manager übernahm Sam 2016 die Leitung von Lawos erstem großen IP-Videoprojekt für das europäische Fußballturnier in Frankreich. Im folgenden Jahr wurde er zum Technical Manager Americas ernannt, um die Umsetzung von Kundenprojekten und die Entwicklung von Lawos Support-Infrastruktur in Nordamerika sowie das schnell wachsende Lawo Operations Team zu koordinieren. Dank dieser Erfahrung wurde er 2019 zum Senior Vice President Global Operations befördert, um das globale Team von Projektmanagern und Ingenieuren bei Lawo zu leiten, Prozesse zu optimieren und strategische Initiativen voranzutreiben.

»Alles steht und fällt mit dem Team, und ich bin stolz darauf, Teil einer Gruppe hochqualifizierter Mitarbeiter mit einem unglaublich starken Teamgeist zu sein«, sagt Schauland, der auch einen Doktortitel in Ingenieurwissenschaften besitzt. »Die nordamerikanische Organisation wird weiterhin von Lawos globalen Initiativen und Maßnahmen zur strategischen Integration profitieren. Gleichzeitig wird sie die nötige Autonomie genießen, um unseren nordamerikanischen Kunden einen schnellen, flexiblen und erstklassigen Service zu bieten.«

»Wir hatten Glück, dass wir Sam für Lawo gewinnen konnten, nicht zuletzt wegen seines Enthusiasmus für unsere nordamerikanische Organisation, die er seit seinem Eintritt in das Team stetig weiterentwickelt hat«, erklärt Jamie Dunn, CCO bei Lawo, an den Sam Schauland berichten wird. »Mit ihm an der Spitze unserer wachsenden Organisation werden wir den Kundenerfolg und die kommerzielle Performance in Nordamerika weiter maximieren und gleichzeitig die Vorteile der globalen Lawo-Marke und -Organisation nutzen, indem wir uns auf kontinuierliche Verbesserung, Wachstum und Skalierbarkeit konzentrieren.«