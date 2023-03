Lawo: CTO-Office zur Umsetzung strategischer Ziele

Lawo hat ein CTO-Office eingerichtet, das mit vier Experten aus allen Unternehmensbereichen zusammengesetzt ist.

Das CTO-Office soll sich ausschließlich der Umsetzung übergeordneter strategischer Ziele der Produkt- und R&D-Unternehmensbereiche von Lawo widmen. Aus Sicht von Lawo ist ein solches Gremium die richtige Antwort auf das rasante Wachstum des Unternehmens — und der offensichtlichen Notwendigkeit geschuldet, den Kunden innovative Antworten auf neue Workflow-Modelle zu bieten.

Das mit Experten aus allen Lawo-Bereichen besetzte Team soll Innovationen und marktfähige Lösungen für aktuelle und zukünftige Entwicklungen vorantreiben und sicherstellen, dass die zukunftsweisenden Initiativen der Unternehmensstrategie umgesetzt werden.

Phil Myers, CTO von Lawo, erklärt: »Das CTO-Office hat die Aufgabe, unsere kundenorientierte Strategie im gesamten Unternehmen umzusetzen. Lawo ist sich bewusst, dass es nicht mehr ausreicht, Produkte mit Audio-, Video-, Netzwerk- und Steuerungsinfrastruktur zu liefern. Die Kunden erwarten zunehmend vollständig integrierte Lösungen statt technisch robuster Kombinationen aus Hard- und Software. Lawo-Kunden müssen produktiv sein können – und wir stellen ihnen dafür intuitive und effiziente Lösungen und Workflows bereit, die das gesamte Lawo-Portfolio abdecken. Die Rundum-Integration ist der Eckpfeiler unserer Strategie.«

»Lawo-Lösungen müssen leistungsstark, einfach zu bedienen, schnell einsetzbar und in sich schlüssig sein. Um dies zu erreichen, sorgen wir dafür, dass alle Unternehmensbereiche aufeinander abgestimmt sind und auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Das CTO-Office übernimmt die Aufgabe, dieses Zusammenwirken innerhalb des Unternehmens voranzutreiben«, erklärt Myers.

Axel Kern, Senior Director, Cloud and Infrastructure Solutions, zeichnet für cloud-basierte und Infrastruktur-Lösungen in der gesamten Lawo-Produktlandschaft verantwortlich, insbesondere für die Weiterentwicklung von Home, der zentralen Medieninfrastruktur-Plattform von Lawo.

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Broadcast- und Pro-Audio-Branche ist Kern seit 12 Jahren bei Lawo tätig. Der Diplom-Ingenieur für Medientechnik war zuvor in verschiedenen Positionen als Produktmanager im Broadcast-Bereich tätig. Seine internationale Karriere umfasst Positionen bei DHD Audio, Harman International Industries / Studer und Lawo.

Lucas Zwicker, Senior Director, Workflow & Integration, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Innovationen voranzutreiben, indem er neue Technologien entwickelt und deren Mehrwert für aktuelle und zukünftige Produkte erforscht. Dabei geht es insbesondere um die Harmonisierung von Workflows und die Interoperabilität innerhalb des Lawo-Portfolios.

Zwicker kam 2014 zu Lawo, nachdem er zuvor mehrere Jahre als Freelancer in der Live-Sound- und Entertainment-Branche tätig war. Er hat einen Abschluss in Veranstaltungstechnik und einen Bachelor in Elektro- und Informationstechnik von der Hochschule München.

Henry Bourne, Senior Director, Experience & Design, ist verantwortlich für die »menschlichen Faktoren«, die Gestaltung der Anwenderschnittstellen und das Nutzererlebnis über das gesamte Lawo-Portfolio hinweg. Im Wesentlichen ist er das Gegenüber zur Technologie, die Lawo entwickelt, und stellt sicher, dass sie für Anwender gut funktioniert.

Nach vielen Jahren freiberuflicher Arbeit in Aufnahmestudios in ganz Großbritannien konzentrierte sich Bourne zehn Jahre lang bei Calrec auf den Broadcast-Bereich, erwarb in seiner Freizeit einen MSc in DSP, entwickelte Web- und Mobile-Apps bei Sky und lernte bei Bowers & Wilkins genau zuzuhören, was für seine Arbeit an den Lautsprechern der 800 D4-Serie notwendig war. Seit 2019 gehört er zum Lawo-Team.

Jeremy Courtney, Senior Director CTO Office Coordination, ist stellvertretender Vorsitzender des CTO-Office und beaufsichtigt und moderiert bei Lawo alle Aspekte des Produktmanagements und der R&D-Aktivitäten.

Courtney verfügt über 28 Jahre Erfahrung im Bereich Broadcast Engineering und war in verschiedenen Positionen in den Bereichen R&D, Produktmanagement und Business Leadership tätig, alle mit Schwerpunkt Video- und Bildverarbeitung. Er kann auf eine Reihe von erfolgreichen Markteinführungen von Weltklasseprodukten zurückblicken. Im Laufe seiner Karriere übernahm er Positionen bei Snell & Wilcox, Snell Advanced Media und Grass Valley.