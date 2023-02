Training für den America’s Cup — mit Marshall-Kameras

Beim Testen und Analysieren neuer Rennstrategien und -techniken im Golf von Mexiko nutzt das Segelboot American Magic Allwetterkameras von Marshall.

Im kommenden Jahr wird in Barcelona der nächste America’s Cup ausgetragen. Er gilt als die höchste und prestigeträchtigste Auszeichnung im Segelsport und als älteste Trophäe im internationalen Sport insgesamt.

Um beim 37. America’s Cup vorne mitsegeln zu können, sind die Boote und ihre Teams jetzt schon dabei zu trainieren, zu testen und zu analysieren.

Der New York Yacht Club (NYYC) geht mit dem Boot American Magic ins Rennen und will hier vorne mitsegeln.

Um das Training effizient analysieren zu können, suchte das Team die Unterstützung von Marshall Electronics: Kompakte, leichte Marshall-Kameras, die einzigartige Perspektiven ermöglichen und Bildmaterial in hoher Qualität liefern, sollen es dem Team ermöglichen, exakte Leistungsbewertung unter extremen Bedingungen zu realisieren.







Die Minikameras Marshall CV503-WP und CV226 wurden so entwickelt, dass sie auch widrigen Wetterbedingungen widerstehen, und sie bieten gleichzeitig eine professionelle Lösung für Broadcast- und ProAV-Anwendungen — auch wenn die Rahmenbedingungen alles andere als perfekt sind, erläutert der Hersteller.

Die CV503-WP und die CV226 sind in einem IP67-zertifizierten Miniaturgehäuse untergebracht. Die Kameras bieten flexible Wechselobjektive, sowie einfache Ferneinstellung und -steuerung.

Dadurch waren diese allwettertauglichen POV-Kameras aus Sicht von Marshall die genau richtige Wahl. Gewünscht waren detailreiche, klare und farbgetreu Aufnahmen, und das können die Marshall-Kameras bieten. Zudem kann man sie auch an extrem herausfordernden Positionen verwenden.

Nun werden diese Kameras also beim Training in Salzwasserumgebungen mit hohen Geschwindigkeiten an Bord der American Magic eingesetzt. Die CV503-WP und die CV226 sollen helfen, die Trainingseinheiten der NYYC American Magic zu optimieren.

»Weil wir so nah am Wasser und bei so hohen Geschwindigkeiten arbeiten, brauchten wir leichte, robuste Kameras, die der Feuchtigkeit und dem Wind standhalten«, erklärt Edgar Cerda Sanchez aus der Abteilung Mechatronik. »Nach einigen Monaten der Recherche fanden wir heraus, dass die Marshall CV503-WP und die CV226 perfekt zu unserem System passen, vor allem wegen der hervorragenden Videoqualität und der IP67-Zertifizierung. Ein weiterer Vorteil der Marshall-Kameras ist ihre Benutzerfreundlichkeit und ihre Anpassungsfähigkeit an wechselnde Wetterbedingungen. Darüber hinaus geben uns die Kameras im Inneren des Rumpfes das perfekte Werkzeug, um das Rennen zu erfassen und jeden Trainingslauf zu verbessern. Wir sind schon an die hohe Qualität von Marshall gewöhnt, da wir deren Kameras bereits bei einer früheren America’s-Cup-Kampagne eingesetzt hatten — und sowohl die CV503 als auch die CV226 haben unsere Erwartungen erfüllt.«

Unter Verwendung von Standard- und kundenspezifischen Halterungen wurden zwölf CV503-WP-Kameras auf dem gesamten Layout-Deck und Rumpf des American-Magic-Schiffs Patriot des NYYC installiert. Die Patriot ist eine »AC75«, auch bekannt als America’s Cup Class 75, ein 75 Fuß langes Einrumpfsegelboot mit Foiling. Wo genau die Marshall CV226 eingesetzt wird, will das Team nicht verraten, um keine möglichen Wettbewerbsvorteile zu verspielen, aber die superkompakte Kamera kann eben auch an sehr beengten, besonderen Orten eingesetzt werden.

Das Team kann sich vollständige Videos und die Höhepunkte seiner Trainingseinheiten ansehen und erhält so ein innovatives Werkzeug, um direkt aus dem Inneren des Rumpfes zu lernen.

Die Zuschauer können sehen, wie die NYYC American Magic beim nächsten America’s Cup Preliminary-Event im Herbst mit einem kleineren Schiff, einem AC40, an den Start geht, bevor sie in der Hoffnung in See sticht, die Trophäe des America’s Cup zum ersten Mal seit 1983 wieder in den New York Yacht Club zu holen.

Vertrieb

In Deutschland vertreiben diverse Händler die Kameras von Marshall, deutscher Distributor ist Vision2See.