TVU Networks beim America’s Cup 2024

Betevé und TVU Networks kooperieren für umfassende America’s Cup 2024-Berichterstattung.

Der lokale Fernsehsender Barcelonas, Betevé, hat sich für die Berichterstattung über den 37. America’s Cup mit TVU Networks zusammengetan. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, eine technologisch fortschrittliche und umfassende Übertragung des prestigeträchtigen Segelwettbewerbs zu gewährleisten, der von August bis Oktober 2024 in Barcelona stattfindet.

Innovative Technologielösungen

Im Zentrum der technologischen Lösungen stehen die TVU One-Sender, von denen Betevé zehn Einheiten einsetzt.

Diese Sender gewährleisten stabile Live-Feeds von verschiedenen Standorten in Barcelona und liefern eine hohe Sendequalität selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Ergänzend dazu kommt das TVU RPS (Remote Production System) zum Einsatz, das im America’s Cup Village Live-Set implementiert wird. Das System ermöglicht die Fernsteuerung und -verwaltung der Produktion, was die Flexibilität und Effizienz der Berichterstattung erheblich verbessert.

Berichterstattung aus dem Herzen des Events

Die Berichterstattung von Betevé konzentriert sich auf das America’s Cup Village am Moll de la Fusta als zentralen Knotenpunkt. Hier befindet sich ein Live-Set, das Platz für zwei Moderatoren und drei Gäste bietet und als Zentrum für Analysen, Interviews und Event-Updates dient. Die Coverage geht jedoch weit darüber hinaus: Betevé bietet darüber hinaus exklusive Einblicke in die Teamstandorte, aber auch in besondere Events, und berichtet zudem aus dem Medienzentrum im World Trade Center.

Multiplatform-Strategie

Ein besonderes Merkmal dieser Zusammenarbeit ist die Multiplattform-Distribution. Die Übertragungen werden nicht nur über das traditionelle Fernsehen, sondern auch über die Betevé-Website und mobile App verbreitet. Zusätzlich werden soziale Medien wie YouTube und Facebook Live genutzt, um ein breiteres digitales Publikum zu erreichen. Internationale Partner haben zudem die Möglichkeit, den Feed weiterzuverbreiten, was die globale Reichweite von Betevé erheblich erweitert.

Technische und strategische Vorteile der Kooperation

Die technischen und strategischen Vorteile dieser Kooperation sind vielfältig.

Die nahtlose Integration zwischen der Vor-Ort-Aktion und der Studio-Regie ermöglicht eine flexible Anpassung an verschiedene Übertragungsszenarien. Die eingesetzte Technologie gewährleistet eine hochauflösende und unterbrechungsfreie Übertragung, was besonders bei der Erfassung der dynamischen Segelwettbewerbe von Bedeutung ist.

Zukunftsweisende Bedeutung für die Branche

Diese Zusammenarbeit unterstreicht den aktuellen Trend zu flexiblen, hochqualitativen Remote-Produktionslösungen in der Sportberichterstattung.

Sie demonstriert eindrucksvoll, wie lokale Sender durch innovative Technologiepartnerschaften ihre Reichweite und Produktionsqualität signifikant steigern können. Für Betevé bietet sich hier die Chance, die technischen Fähigkeiten auf einer globalen Bühne unter Beweis zu stellen und dabei die Position als wichtiger Akteur in der internationalen Sportberichterstattung zu festigen.