North Point Ministries: Artist-Intercom und MediorNet-Backbone

Eine Großkirche in Georgia nutzt Riedel-Equipment für Gottesdienste und Veranstaltungen.

Die North Point Ministries (NPM) mit Sitz in Alpharetta im US-Staat Georgia haben ein Intercom-System bestehend aus Artist, SmartPanels und Bolero zusammen mit einem MediorNet-Backbone von Riedel Communications in ihren kirchlichen Einrichtungen installiert. Dort werden Kommunikation und A/V-Signaltransport — mit Video-Frame-Sync und Frame-Delay — zuverlässig und flexibel über mehrere Standorte hinweg genutzt. So konnte NPM seine acht Standorte im Großraum Atlanta für kombinierte Gottesdienste und Veranstaltungen verbinden. Hierbei eingesetzt wurde ein hybrides System aus MediorNet TDM und IP (SMPTE ST 2110).

»Während unser Riedel-Intercom-Upgrade einen sehr positiven Effekt auf die Zusammenarbeit der vielen Menschen hatte, die an Gottesdiensten und Veranstaltungen beteiligt sind, ermöglichte uns MediorNet, unsere Standorte über ein einziges Netzwerk zusammenzuführen«, so Matthew Drury, Production Systems Engineer bei North Point Ministries. »Als Routing-Lösung erwies sich MediorNet TDM als die flexibelste und kosteneffektivste Lösung, um Videosignale mit einer großen Anzahl von Audioquellen in einem einzigen Veranstaltungsort zu verbinden und gleichzeitig mehrere Veranstaltungsorte innerhalb eines Campus zu vernetzen. Darüber hinaus bot das IP-hybride Netzwerk alle Processing-Features, die wir für unsere Produktion benötigten. «

Seit seiner Gründung im Jahr 1995 hat sich NPM zu einem Gotteshaus mit acht Standorten entwickelt, die zwischen 20 und 40 Meilen voneinander entfernt sind. An allen acht Standorten finden jeden Sonntag zwei Hauptgottesdienste statt, dazu kommen einmalige Veranstaltungen für Schulen, die gleichzeitig stattfinden, sowie weitere Sonderveranstaltungen. Während NPM etwa 30 Mitarbeiter in der Produktion beschäftigt, sind für die Sonntagsgottesdienste an allen Standorten Hunderte von Menschen — meist Freiwillige — erforderlich. Eine flexible Lösung für klare Kommunikation ist hier ein Muss.

Das Riedel Intercom-System besteht aus vier Artist Nodes, die auf drei Standorte verteilt sind, 26 SmartPanels der 2300er Serie, sechs SmartPanels der 1200er Serie, 56 Bolero Beltpacks, elf Antennen sowie einer digitalen Performer Partyline und ersetzt ein älteres analoges System. Riedel Connect IP VoIP-Interfaces verbinden die übrigen Standorte. Die Lösung gibt den Anwendern präzise Kontrolle darüber, mit wem sie sprechen, und ermöglicht es ihnen, jeden im Produktionsteam zu erreichen, der an einem beliebigen Ort arbeitet. Während der Pandemie ermöglichten diese Systeme dem NPM, Gottesdienste und Veranstaltungen im Freien abzuhalten und der Gemeinde weiterhin Verbindung und Gemeinschaft zu bieten. Indem sie einfach einen Netzwerk-Switch nach draußen verlegten, konnten die Techniker das installierte Intercom-System auf einen temporären Veranstaltungsort im Freien ausweiten.

Das Riedel MediorNet System, das Funktionen wie Audio Embedding und De-Embedding, Frame Sync, Frame Delay und Multiviewing beinhaltet, verbindet die Audio- und Videosysteme an jedem Campus. Audio und Video werden über ein SMPTE ST 2110 Routing-Netzwerk über Dark Fiber zwischen den Standorten verteilt.

Acht FusioN-IP-Konverter wandeln IP-Signale in/aus SDI und HDMI um und ermöglichen so einen einfachen Zugriff auf Quellen und Displays. 21 MuoNs in einem VirtU 32-Frame und diverse COTS-Switches übernehmen die weitere Signalkonvertierung und -verarbeitung, einschließlich der Up/Down/Cross-Conversion von HD und UHD. Die intelligenten Schnittstellen von MicroN unterstützen MADI für eine einfache Verwaltung der Audiokanäle und ermöglichen — was für NPM entscheidend ist — die Delay- und Frame-Synchronisation, um die Signale bei zeitgleichen Gottesdiensten und Veranstaltungen auf dem gesamten Campus aufeinander abzustimmen.

»North Point ist ein versierter Anwender neuer Technologien und es ist großartig, mit einem Kunden zusammenzuarbeiten, der unser Produktportfolio so gut kennt und weiß, wie unsere Lösungen genau die richtige Funktionalität liefern können«, so Dave Caulwell, Regional Sales Director East bei Riedel Communications. »Es ist klar, dass sie an die Qualität unserer Produkte glauben und mit der jetzt installierten Lösung verfügt North Point über ein robustes, zuverlässiges und skalierbares Ökosystem, das mit der Gemeinde und ihren Mitgliedern wachsen kann.«