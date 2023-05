Webinar: Final Cut Pro & Logic Pro auf dem iPad

Jetzt für den 20. Juni 2023 um 10:00 Uhr anmelden – und alles über Final Cut Pro und Logic Pro auf dem iPad erfahren.

Nachdem es Garageband für das iPad schon lange gibt, mussten die Apple Fans auf Logic Pro für das iPad lange warten. Nun ist es endlich so weit: Musik Produzieren, supermobil mit dem iPad! Was möglich ist und welche Einschränkungen es gegenüber der Desktop Version geben wird, findet Chris Mayer in diesem Webinar heraus.

Zeitgleich erscheint Final Cut Pro – ein weiterer Meilenstein für die mobile Video-Produktion – am iPad. Die praktische und intuitive Touch Steuerung ist neu und bietet einen ebenso frischen Workflow. Auch hier wird ein Vergleich zur Desktop Version gezogen.

Hier geht’s zur Anmeldung

Musik & Video Producer Chris Mayer führt durch dieses praxisnahe Webinar und wird mit dem iPad Pro 12,9 einen kompletten Film & Musik Workflow vorführen, der zu einem Upload-fähigen 1 Minuten-Clip als Ergebnis führt.

Nutzen Sie die Chance und stellen Sie Ihre Fragen direkt an den Experten.