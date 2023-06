Teltec AG liefert Ross Ultrix-FR12 an TV-Skyline

Die erste Lieferung des Ross Ultrix-FR12 Routers innerhalb der DACH-Region hat das Mainzer Unternehmen TV-Skyline erhalten.

TV Skyline zählt zu den innovativsten Dienstleistern für mobile TV-Produktionen und realisiert bereits seit mehr als 30 Jahren Sport-, Show-, Musik-, Event- und Industrie-Produktionen.

Nun hat sich der TV-Dienstleister für eine Investition in die Routing-, Multiviewer- und Signalverarbeitungsplattform Ultrix-FR12 von Ross Video entschieden. Teltec hat das System geliefert.

Während herkömmliche Systeme für die gleiche Leistung hunderte Höheneinheiten benötigen, kommt der FR12 für die gleiche Funktionalität mit nur 14 HEs aus.

Weniger Hardware bedeutet auch weniger Stromverbrauch, weniger Verkabelung und deutlich weniger Gewicht. Ultrix-FR12 kombiniert Kreuzschiene, Multiviewer, Embedder, Deembedder, Framesynchs und Videomischer – und bringt somit viel Funktionalität auf kleinstem Raum unter. Zudem schafft die neuartige Front des FR12 Frames mit integriertem Dashboard Display eine innovative und schnelle Statusübersicht des gesamten Frames.

»Unsere Kunden haben sehr hohe Qualitätsansprüche – und die erfüllen wir auch mit dem Ultrix-FR12. Ross bietet damit ein smartes System, und als Ü-Wagen-Spezialist ist es uns wichtig, so viel Platz wie möglich zu sparen, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen. Es ist eine hohe Investition, die sich aber in Kombination mit dem hervorragenden Service von Ross und der technischen Unterstützung unseres Händlers langfristig auszahlt. Als langjähriger Partner haben wir die Zusammenstellung des komplexen Systems inklusive Lizenzen und Erweiterungshardware für dieses innovative Projekt in die Hände des Teltec- und Ross-Teams gelegt und freuen uns auf unser neues technisches ‚Spielzeug’«, erklärt Laurent Schiltz, CTO von TV-Skyline.

Mostafa Roya, Teltec Director of Sales, ergänzt: »Als langjähriger Partner von TV-Skyline sind wir als Teltec stolz darauf, am Puls der Zeit zu agieren und gemeinsam mit TV-Skyline die Innovation auf dem Produktionsmarkt voranzutreiben. Nicht zuletzt freuen wir uns sehr, das rasante Wachstum unserer Kunden zu begleiten und zu erleben. Hierfür stehen wir mit unseren neun Standorten, ca. 40 Produktspezialisten und schnellem Support an der Seite unserer Partner.«