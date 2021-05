Ross bringt Ultrix Carbonite auf den Markt

Ross Video kündigt mit Ultrix Carbonite die nächste Stufe seiner »Software-Defined Production Engine« an.

Im Februar dieses Jahres kündigte Ross die Markteinführung von Ultrix Acuity an: eine Produktionsmischer- und Routing-Plattform mit nur einem Chassis, die den Kundenwusch nach größerer Integration, höherer Leistung und verbesserter Investitionsrentabilität erfüllen sollte.

Mit der Einführung von Ultrix Carbonite kündigt Ross nun das nächste Produkt dieser Plattform an, eine leistungsstarke integrierte Lösung, die die Routing- und AV-Verarbeitungsfunktionen von Ultrix mit den hochentwickelten kreativen Fähigkeiten von Carbonite, dem Produktionsmischer mittlerer Größe, kombiniert. Ultrix Carbonite schaffe einen neuen Standard in Bezug auf Leistung, Flexibilität und Wert, der von keinem anderen heute erhältlichen Standalone-System erreicht werde, sagt Ross.

Die kompakte Lösung mit nur einem Gehäuse verbraucht demnach weniger Strom, nimmt weniger Platz ein und benötigt weniger Kühlung im Vergleich zu den entsprechenden Racks, die sie ersetzen kann. Dies vereinfacht das Systemdesign, die Verkabelung und die Installation der Geräte erheblich. Durch die Kombination der Routing-Plattform mit dem Produktions-Switcher wird die Anzahl der Fehlerpunkte zwischen den Racks reduziert und der Wartungsaufwand verringert. Insgesamt können über die Lebensdauer von Ultrix Carbonite erhebliche CapEx- und OpEx-Einsparungen erzielt werden, so Ross.

Ultrix Carbonite richtet sich an mittelgroße Facilities, die mit den Herausforderungen von gemischten oder wechselnden Signalformaten konfrontiert sind. Jede der drei verfügbaren Ultrix I/O-Karten (SDI, IP oder SFP) kann in den verfügbaren Steckplätzen installiert und je nach Bedarf gemischt werden, was sowohl jetzt als auch in Zukunft maximale Flexibilität und Komfort bietet.

Jede Software-Defined Production Engine (SDPE) kann entweder in einem Ultrix FR2- oder FR5-Frame installiert werden und bietet bis zu zwei leistungsstarke Carbonite M/Es und vielseitige Mini M/Es. Das bedeutet, dass ein 2RU-Gehäuse und ein 1RU-Redundanz-Stromversorgungs-Chassis einen kompletten Multi-M/E-Produktionsmischer und eine flexible Routing-Plattform bereitstellen können, die entweder in HD oder 4K UHD betrieben werden kann. Diese platzsparende Lösung, die sich ideal für kleinere technische Produktionshäuser oder Ü-Wagen eignet, macht Audioverarbeitung, Framesync und MultiViewer-Hardware überflüssig, ebenso wie die bei herkömmlichen Systemdesigns übliche Verkabelung zwischen den Racks.

Das vielseitige SDPE-Hardware-Blade, die Grundlage von Ultrix Carbonite als auch Ultrix Acuity, bietet erhebliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Mischern. Neue Merkmale und Funktionen können hinzugefügt werden, ohne dass ein kostspieliger Austausch der Hardware erforderlich ist, sodass das System mit den sich ändernden Kundenbedürfnissen und -anforderungen wachsen kann. Mehrere SDPE-Blades, die als Carbonite-Switcher konfiguriert sind, können sogar in einem einzigen FR5-Frame installiert werden, was die Möglichkeit bietet, gleichzeitig in HD- und 4K-UHD-Formaten zu produzieren.

»Ich freue mich, dass wir nun in der Lage sind, das neue SDPE-Blade, das in einer Ultrix-Plattform installiert ist, um Carbonite zu erweitern«, sagt Nigel Spratling, VP of Switchers bei Ross. »Die Kombination aus Ultrix und Carbonite vereint das Beste aus der Ross-Innovation mit einem unglaublich leistungsstarken Funktionsumfang, der direkt auf die Kundenanforderungen nach höherer Effizienz und verbessertem Wert eingeht. Das ist wirklich eine Powerhouse-Lösung, und ich weiß, dass unsere Kunden einen enormen Nutzen daraus ziehen werden.«