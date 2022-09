Ross Video: Neuer 12G-Router Ultrix FR12

FR12 ist laut Ross die ultimative Routing-, Multiviewer- und Signalverarbeitungsplattform für Studios, Ü-Wagen und Flypacks.

Ultrix FR12 von Ross Video beschreibt der Hersteller als echte software-definierte Plattform, mit der die Kunden sofort von erheblichen Kosten-, Platz- und Stromeinsparungen profitieren können, sowie von einer unvergleichlichen Flexibilität und Agilität — insbesondere im Vergleich zu Hybrid-Routern der Konkurrenz.

Wesentliche Merkmale

Software Defined Pay as You Go: Einfaches Hinzufügen neuer Funktionen durch zusätzliche Softwarelizenzen. Keine zusätzliche Hardware erforderlich.

Einfaches Hinzufügen neuer Funktionen durch zusätzliche Softwarelizenzen. Keine zusätzliche Hardware erforderlich. 12G ready: Ultrix unterstützt nativ 12G im gesamten Chassis. Das bedeutet, dass das Gerät für die UHD-Produktion vorbereitet ist, wann immer die Anwender das wollen — ohne dass Hardware ausgetauscht werden müsste oder Kapazität verloren geht.

Ultrix unterstützt nativ 12G im gesamten Chassis. Das bedeutet, dass das Gerät für die UHD-Produktion vorbereitet ist, wann immer die Anwender das wollen — ohne dass Hardware ausgetauscht werden müsste oder Kapazität verloren geht. Unabhängig vom Signaltransport: Ultrix unterstützt SDI-, Glasfaser- und IP-Signal-I/O. Die Anwender können alle Schnittstellen nutzen und sie nach Bedarf kombinieren.

Ultrix unterstützt SDI-, Glasfaser- und IP-Signal-I/O. Die Anwender können alle Schnittstellen nutzen und sie nach Bedarf kombinieren. Hyperkonvergentes Design: Die Ultrix-Plattform packt die gesamte Produktion in eine Box: Video/Audio-Routing, Multiviewer, Audioverarbeitung, Frame-Synchronizer, saubere/geräuschlose Signalumschaltung, UHD-Signalwandlung, Videomischer, Audiomischer und vieles mehr — alles in einem einzigen Chassis vereint.

Die Ultrix-Plattform packt die gesamte Produktion in eine Box: Video/Audio-Routing, Multiviewer, Audioverarbeitung, Frame-Synchronizer, saubere/geräuschlose Signalumschaltung, UHD-Signalwandlung, Videomischer, Audiomischer und vieles mehr — alles in einem einzigen Chassis vereint. Kosteneinsparung: Aufgrund der Größe, der grundlegenden Funktionen und der Software-Fähigkeiten sparen die Anwender erhebliche Kosten bei der Anschaffung. Darüber hinaus bietet die fortschrittliche Architektur einen erheblichen Spareffekt in Bezug auf Energie-, Kühlungs-, Versand- und Platzkosten.

Todd Riggs, Director of Product Management for Hyperconverged Solutions bei Ross Video, erklärt: »Als wir Ultrix auf den Markt brachten, nutzten wir Chassis mit 1 und 2 HE. Nur wenige Jahre später brachten wir ein 5-HE-Chassis auf den Markt. Heute, mit der Einführung des hochintegrierten FR12, macht unsere preisgekrönte Plattform einen riesigen Sprung nach vorn, der die Welt für eine Vielzahl von Märkten verändern wird.«

Der FR12 ist mit einem »Smart Door« bestückt, mit einem LC-Display, das die Anwender bei der Überwachung ihres Systems, der Fehlersuche, der Konfiguration und der Steuerung über ein hochauflösendes, normalgroßes Touchscreen-Panel unterstützt.

Der FR12 verfügt über bis zu 288 x 288 SDI-Ports mit einer 6.144 x 6.144 TDM-Audio-Fabric, bis zu 288 Frame-Syncs, 288 Switches und bis zu 48 x 100 PiP-Multiviewer. Außerdem verfügt das Gerät über bis zu 8 SDPE-Blades, die als einzelne 8-ME-Ross-Acuity-Switcher oder als 8 unabhängige Ross Carbonites konfiguriert werden können — oder auch als 4-ME-Acuity und 4 unabhängige Carbonites.

Riggs fährt fort: »In der Vergangenheit umfasste ein ähnlich leistungsfähiges, traditionelles System etwa 500 HEs. Mit dem FR12 benötigt man bei gleicher Funktionalität jetzt nur noch 14 HEs für eine entsprechende Lösung. Weniger Hardware bedeutet auch einen geringeren Stromverbrauch: Während ein typisches System 52.300 W benötigen konnte, verbraucht ein gleich leistungsfähiges FR12-System nur 2.400 Watt. Weniger Hardware bedeutet auch viel weniger Verkabelung — Hunderte statt Tausende — und deutlich weniger Gewicht: FR12 selbst bringt nur 45 kg auf die Waage, im Gegensatz zu den gewaltigen 2.850 kg eines herkömmlichen Systems!«

Da der FR12 zudem der weltweit einzige Router mit integriertem Produktionsmischer ist, können Kunden ganze Infrastrukturen mit bahnbrechender Flexibilität, Leistung und Integration aufbauen.

Weitere Infos zum Ultrix FR12

Umfangreiche Multiviewer-Funktionen: Bis zu 48 unabhängige Multiviewer-Köpfe in einem einzigen 12-HE-Chassis. Jeder Kopf unterstützt bis zu 100 PiPs. Völlig unabhängig und individuell steuerbar, mit hoher Flexibilität.

Leistungsstarke Audioverarbeitung und Routing: Ultrix ist standardmäßig mit einer bis zu 6.000 x 6.000 großen Audio-Routing- und Verarbeitungsstruktur ausgestattet. Unterstützt werden bis zu 6.000 x 6.000 eingebettetes und 2.000 x 2.000 diskretes Audio (durch Verwendung der AUX-Anschlüsse). Routing, Verarbeitung und Konfiguration bis hin zu einem Monokanal, unabhängig von den I/Os. Durch Hinzufügen der optionalen Ultrimix-MXR-Lizenz wird ein virtueller, vollständig routingfähiger Audiomixer aktiviert, der dem Ultrix-Gehäuse eine einzigartige Audioflexibilität und -fähigkeit verleiht.

Robuste Hardware: Das mit mehreren Patenten ausgezeichnete Hardware-Design basiert darauf, dass auch kleinste Details beachtet wurden. Vom ausgeklügelten Wärmemanagement über die verriegelbaren Kartenführungen und Randverbindungen bis hin zum fortschrittlichen, internen Smart Fabric wurde der Ultrix 12G Router so konzipiert, dass er auch in den rauesten Umgebungen funktioniert.

Einzel-Chassis für verteilte Architekturen: Ultrix-Systeme können als Single-Frame-Lösung oder als Teil einer verteilten Multi-Frame-Architektur konfiguriert werden.

I/O-Karten: Ultrix-Plattformen sind mit einer modularen Eingangs- und Ausgangsmatrix ausgestattet, so dass einzigartige I/O-Boards, die auf dem Ultrix-Funktionssatz aufbauen, leicht ausgetauscht werden können. Alle diese Karten sind in einem einzigen Gehäuse miteinander kompatibel und ermöglichen es den Anwendern, die Ultrix-Plattform so anzupassen, dass sie als 12G-fähiger Router, Multiviewer und Signalverarbeitungsplattform, als Hybrid-IP-Switcher oder als Signalverarbeitungs-Hub dienen kann.