Guido Amann bei Forty10

Neuer Head of Broadcast der Sporttotal-Tochter Forty10 ist Guido Amann.

Forty10 ist eine 100%ige Tochter der Sporttotal AG und seit 2022 die neue Produktionsgesellschaft für das Magenta TV der Deutschen Telekom. Die Forty10 arbeitet aber auch für Drittkunden und verstärkte nun mit Guido Amann als neuem Head of Broadcast ihr Team.

Amann kommt von EMG Deutschland und war dort in den vergangenen 28 Jahren erst für die Tontechnik und ab 2007 als CTO für die gesamte technische Entwicklung der Sende-, Regie-, Postproduktions- sowie Ü-Wagen-Technik verantwortlich.

Dazu gehörte die Konzeption, Auslegung und der Bau der Produktionsmittel in diversen Größenordnungen innerhalb der deutschen TV-Broadcast-Landschaft bis hin zum Einsatz und Planung der Technik an verschiedenen Spielstätten der Olympischen Spiele. Hierbei lag auch die dafür notwendige Budget- und Personalplanung in seinem Verantwortungsbereich. Auf internationaler Ebene hat er mitverantwortlich die technische Entwicklung der Euro Media Group vorangetrieben.

»Die technologischen Herausforderungen in der Broadcast-Welt werden gerade in den IT- Strukturen immer komplexer«, so Guido Amann. »Daher freue ich mich darauf, die Themen- und Technikvielfalt innerhalb der Sporttotal-Gruppe und insbesondere der Forty10 mit meiner beruflichen Erfahrung zukünftig positiv mitzugestalten.«

Forty10 sieht sich als Pionier in der Welt der modernen TV-Übertragung und stellt eigene, robuste und flexible Lösungen für den Betrieb von TV-Sendern, TV-Studios und OTT-Plattformen zur Verfügung. Zudem entwickelt die Forty10 kreative und redaktionelle Konzepte sowie inhaltsnahe Dienstleistungen und Geschäftsmodelle für ihre Kunden.