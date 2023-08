RT1.TV: Dritte Fußball-Bundesliga für Forty10

In den kommenden vier Jahren realisiert RT1.TV im Auftrag von Forty10 die Außenübertragungen der 3. Fußball-Bundesliga für MagentaSport.

RT1.TV hat den Auftrag erhalten, in den kommenden vier Jahren für die Spiele der dritten Fußball-Bundesliga die Basissignale für den DFB und die unilateralen Signale für MagentaSport von allen 380 regulären und den zwei Relegationsspielen zu realisieren. Die Spiele finden in der Regel von Freitag bis Sonntag statt: ein Spiel am Freitagabend (19:30), fünf Spiele am Samstag um 14:00 Uhr, ein Spiel am Samstag um 16:30 sowie drei Spiele am Sonntag (13:30, 16:30, 19:30).

RT1.TV arbeitet dabei im Auftrag von Forty10, die Übertragungssignale an den Spieltagen werden regelmäßig mit sechs SNGs aus der firmeneigenen SNG-Flotte, einer der größten im deutschen Markt, in HD Qualität produziert. Insgesamt werden an jedem Spieltag rund 140 Mitarbeiter, vom Ü-Wagenleiter über Kameraleute, Bildtechniker und Tontechniker sowie Toningenieure, an den Spielorten im Einsatz sein.

Während der Spielzeit übernimmt eine zentrale Produktionsleitung die operative Spieltagskoordination und ist Ansprechpartner für Forty10, Vereine und weitere Beteiligte. Jeweils vor Ort koordiniert eine produktionsverantwortliche Person alle Aktivitäten.

Für die unilaterale Beistellung für MagentaSport ergänzen Arbeitsplätze für Kommentatoren und Experten sowie Außenpositionen für Interviews den Leistungsumfang von RT1.TV.

Anlässlich der 3. Liga-Produktion hat RT1.TV zum 1. Juli 2023 die RT1.TV Mobile Production GmbH als hundertprozentige Tochter gegründet, in der das Unternehmen alle Tätigkeiten im Bereich mobile Produktion eingebracht hat und die auch Vertragspartner von Forty10 ist. Geschäftsführer der neuen Gesellschaft sind Holger Haas und Sebastian Wutschik.

Dr. Bernhard Hock, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Mediengruppe Pressedruck, zu der unter anderem auch RT1.TV gehört: »Wir freuen uns, mit dem Auftrag für die 3. Liga einen wichtigen Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte erreicht zu haben. Mit der RT1.TV Mobile Production GmbH werden wir uns auf unsere mobilen Produktionsdienstleistungen fokussieren und so das angestrebte Wachstum in diesem Bereich auch strukturell fördern.«

Holger Haas, Geschäftsführer von RT1.TV: »Wir werden den Fans der 3. Liga an jedem Spieltag ein authentisches und packendes State-of the-Art-Fußballerlebnis bieten. Dafür haben wir uns strukturell und personell entsprechend aufgestellt. Ich bedanke mich sehr für das entgegengebrachte Vertrauen seitens Forty10 und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Forty10, MagentaSport, dem DFB und den Vereinen der 3. Liga.«

Sebastian Wutschik, Geschäftsführer RT1.TV Mobile Production: »Ich freue mich sehr darauf, mit unserem Team die operative Umsetzung der dritten Liga gestalten zu dürfen und gemeinsam mit Forty10 die 3. Liga für Magenta Sport auf höchstem Niveau zu produzieren. Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen, der Spirit bei allen Beteiligten ist hervorragend. Ich sehe uns bestens gerüstet dafür, dieses Projekt zusammen mit unseren Partnern erfolgreich durchzuführen.«

»Wir freuen uns über unseren ersten Auftrag für Außenübertragungen, bei dem wir neben der klassischen Umsetzung mit Ü-Wagen und Crew vor Ort gemeinsam mit unserem Partner RT1.TV auch unsere Expertise und Ideen im Bereich von Remote-Produktionen und innovativer Technik einbringen können«, so Guido Amann, der seit dem 1. Juni 2023 als neuer Leiter Broadcast bei Forty10 an Bord ist (Meldung).

Hintergrund, Verbreitung

MagentaSport überträgt bis Sommer 2027 weiterhin alle 380 Spiele pro Saison live und in voller Länge, davon 312 exklusiv. 68 Spiele sind zusätzlich live im frei empfangbaren Fernsehen in der ARD und ihren 3. Programmen zu sehen.

Die ARD und die Landesrundfunkanstalten haben das Recht, zwei Live-Spiele pro Wochenende zu übertragen. Die ARD und ihre 3. Programme sowie das ZDF können von jeder Partie direkt nach Abpfiff eine Zusammenfassung in einer Länge von bis zu 18 Minuten zeigen.

Highlight-Rechte an allen Spielen halten auch Dazn und Sky. Beide Anbieter dürfen jeweils Zusammenfassungen von bis zu sechs Minuten von jeder Begegnung senden – sowohl im Pay-Bereich als auch frei empfangbar.

Bei MagentaSport sind ebenfalls weiterhin die Höhepunkte aller Spiele zu sehen.

Die 3. Liga ist damit breiter denn je im TV aufgestellt.