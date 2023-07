Gravity Media beim Nato-Gipfel 2023

Gravity Media lieferte die Übertragungseinrichtungen für den Nato-Gipfel 2023 in Litauen.

Gravity Media hat erneut die Produktion des Nato-Gipfels unterstützt. Die zweitägige Veranstaltung fand am Dienstag, den 11. und Mittwoch, den 12. Juli statt. Die Staats- und Regierungschefs der Nato sowie wichtige Partner kamen in Vilnius zusammen.

Der litauische Veranstalter Pirmoji Kava, Creative Industries und Dimedia beauftragten Gravity Media mit der Produktion des diesjährigen Nato-Gipfels, bei dem ein gemeinsames Team von Gravity Media aus UK und Deutschland vor Ort war.

In Vilnius, der Hauptstadt Litauens, stellte das Team von Gravity Media erfolgreich über 45 Schnittplätze, eine Crew von 12 Kameraleuten an vier Studiostandorten sowie die MCR-Einrichtungen für alle Studios und unilateralen Sender bereit.

Tom Gehring, Geschäftsführer von Gravity Media in Deutschland, sagt: »Dies ist ein weiteres Großereignis für Gravity Media, das unsere Fähigkeit unterstreicht, einen erstklassigen Service für globale Fernsehsender zu liefern. Das Gipfeltreffen selbst hat seine eigenen Herausforderungen in Bezug auf die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen, mit denen wir vor Ort konfrontiert wurden, so dass die Vorbereitung viel mehr Planung als sonst erfordert. Unser qualifiziertes Team hat Erfahrung mit der Arbeit in einer Vielzahl schwieriger Umgebungen, was bedeutet, dass wir immer sofort loslegen können. Bei einer Veranstaltung wie dieser, bei der die Augen der Welt auf uns gerichtet sind, bietet Gravity Media weiterhin die neueste Broadcast-Ausrüstung zur Miete für den Ü-Wagen-, Studio- und Produktionsmarkt an, unterstützt durch einen technischen 24/7-Backup-Service.«