ZDF mit umfassender Berichterstattung vom G7-Gipfel

Das ZDF berichtet vom Gipfelgeschehen – unter anderem aus einem gläsernen Studio an der Wankbahn bei Garmisch-Partenkirchen.

Das ZDF berichtet umfassend vom G7-Gipfel. Drei »ZDF Spezial«-Ausgaben aus einem gläsernen Studio an der Wankbahn bei Garmisch-Partenkirchen mit Blick auf die Zugspitze beleuchten laut Sender das Gipfelgeschehen intensiv. Auch das »ZDF-Morgenmagazin«, das »Heute Journal«, das »Heute Journal Update« und »Heute – in Europa« senden live von vor Ort. Online kommen zwei »ZDF Heute live«-Ausgaben hinzu.

ZDF-Politikchef Matthias Fornoff sagt dazu: »Es ist ein Gipfel in Krisenzeiten. Die G7 verstehen sich als Wertegemeinschaft und werden den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine deutlich verurteilen. Was konkret in Elmau beschlossen wird, sehen wir uns genau an in mehreren Sondersendungen an. Auch Kritiker des Gipfels werden zu Wort kommen.«

Die erste Sondersendung aus dem gläsernen Studio ist das »ZDF Spezial: G7-Gipfel in Elmau – Der Auftakt« am Sonntag, moderiert von Theo Koll. Am Montag begrüßt Moderator Matthias Fornoff die Zuschauerinnen und Zuschauer zum »ZDF Spezial: G7-Gipfel in Elmau – Weltpolitik in Krisenzeiten«. Und auch am Abschlusstag Dienstag steht im Anschluss an die »Heute«-Sendung um 19.00 Uhr ein weiteres »ZDF Zpezial« mit Moderator Matthias Fornoff auf dem Programm.

Auch das »ZDF-Morgenmagazin« berichtet vom Gipfelgeschehen. Dunja Hayali ist als Moderatorin in dem gläsernen ZDF-Studio vor Ort, Harriet von Waldenfels als Moderatorin im »MoMa«-Studio in Berlin.

Und natürlich wird der Gipfel in allen Nachrichtensendungen des ZDF eine große Rolle spielen.

Direkt von vor Ort berichtet am Montag im ZDF auch »Heute – in Europa» mit Moderatorin Linda Kierstan. Bereits am Sonntag geht zudem online »ZDF Heute live« auf Sendung und beleuchtet den Gipfelauftakt. Am Dienstag wird ein weiteres »ZDF Heute live« in der Mittagszeit über die Pressekonferenzen von Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden berichten.

Für die Berichterstattung vom Gipfelgeschehen sind unter anderem ZDF-USA-Korrespondent Elmar Theveßen, ZDF-EU-Korrespondentin Anne Gellinek und ZDF-Hauptstadtstudioleiter Theo Koll vor Ort im Einsatz. Stefan Leifert, Leiter des ZDF-Landesstudios Bayern, berichtet mit seinem Team über die Demonstrationen gegen den Gipfel. Für die ZDF-Kindernachrichtensendung »Logo!« ist zudem ein Reporter rund um den Gipfelort unterwegs.

Auch die 3Sat-Kultur- und Wissenschaftsredaktionen »Kulturzeit« und »Nano» begleiten das Gipfeltreffen. In der Nähe des streng abgeriegelten Tagungsorts in Elmau wird »Nano«-Reporter Gregor Steinbrenner in Live-Schalten die Ereignisse vor Ort einordnen und Stimmen einfangen. Wer sind die Gipfelgegner, die in Mittenwald und in Garmisch-Partenkirchen auf die Straße gehen wollen? Und wofür steht in diesem Jahr der Protest der Menschen, die sich bei der größten Kundgebung in München mit mindestens 20.000 Teilnehmern angekündigt haben?