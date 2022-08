Gravity Media: E-Sports-Deal mit ESL

ESL Gaming schloss mit Gravity Media einen dreijährigen Vertrag über weltweit durchgeführte Live-Übertragungen von E-Sports-Events ab.

ESL Gaming und Gravity Media haben eine Partnerschaft geschlossen, die in den nächsten drei Jahren die Produktionsdienste für die globalen E-Sports-Events von ESL Gaming bereitstellt.

ESL Gaming wird Gravity Media als exklusiven Dienstleister für einige der weltweit größten Multigenre-Gaming- und E-Sports-Events einsetzen, darunter die Intel Extreme Masters Cologne in Deutschland, die ESL One Malaysia in Malaysia, die Intel Extreme Masters Rio Counter-Strike: Global Offensive Major Championship in Brasilien, DreamHack Atlanta in den USA und weitere.

Gravity Media ist nach eigenen Angaben stolz darauf, ausgewählt worden zu sein, und will ihr Fachwissen, ihre Ausrüstung und ihr spezialisiertes Personal zur Verfügung stellen, um hochmoderne E-Sport-Event-Produktionen zu realisieren, die die komplexen und flexiblen Anforderungen von ESL Gaming weltweit erfüllen können.

Tobias Grieser, SVP Production von ESL Gaming: »Die bestmögliche Übertragungserfahrung ist für uns von grundlegender Bedeutung, da wir so unsere denkwürdigsten und ikonischsten Momente zu allen Fans rund um den Globus bringen können. Die Partnerschaft mit Gravity Media öffnet uns viele neue Türen, um die Action von den größten E-Sports-Bühnen der Welt zu jedem nach Hause zu bringen. Mit deren hochmoderner Technologie und globalen Präsenz können wir sicherstellen, dass die Fans unsere Events von jedem Ort aus in bester Qualität genießen können.«

Ed Tischler, Managing Director EMEA bei Gravity Media: »Die Zukunft von E-Sports ist vielversprechend und bietet viele Möglichkeiten für neue und aufregende Übertragungsansätze, die Unternehmen das perfekte Umfeld für die Kommunikation mit ihren Kunden bieten. Gravity Media freut sich, gemeinsam mit ESL Gaming an mehreren prestigeträchtigen E-Sports-Events zu arbeiten. Dieses Projekt stellt eine weitere wahrhaft globale Teamleistung dar, bei der Gravity Media sich darauf freut, mehr von der spannenden E-Sports-Action auf der ganzen Welt einzufangen. Unsere Teams und Büros in Amerika, Australien, Europa und im Nahen Osten freuen sich darauf, gemeinsam mit ESL Gaming unser weltweit führendes Fachwissen und unsere Unterstützung anzubieten.«