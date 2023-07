BBC News widmet sich dem Thema Künstliche Intelligenz.

Die ganze Woche über wirft BBC News einen genaueren Blick auf Künstliche Intelligenz – und untersucht, wie KI bereits unser Leben beeinflusst und wie sie unsere Zukunft beeinflussen könnte.

Jeden Tag in dieser Woche wird BBC News neue, nachdenklich stimmende und informative journalistische Beiträge veröffentlichen, um dem Publikum zu zeigen, was KI ist, was sie kann und wie sie unsere Welt verändert. BBC News wird mit führenden Experten auf diesem Gebiet sprechen und sich eingehend mit Themen wie Arbeit, Sicherheit und Technologie beschäftigen.

Den Auftakt bildet ein Exklusiv-Interview mit Ian Hogarth, dem kürzlich angekündigten Vorsitzenden der britischen AI Foundation Model Taskforce.

In dem Interview spricht Hogarth mit Zoe Kleinman über die Bedeutung von Technologieinnovationen in Europa und erläutert, dass wir Unternehmen in Europa vergrößern müssen, anstatt sie an größere globale Unternehmen zu verkaufen.

Er warnt auch vor künstlicher Intelligenz und fordert ein besseres Verständnis für die Risiken. Der BBC sagte er: »Wir müssen darüber nachdenken, wie wir britische Arbeitsplätze schützen können, und erkunden, wie wir „diese [KI-]Unternehmen wirklich in angemessener Weise zur Rechenschaft ziehen können.«

Sie erörtern auch die Umweltkosten für die Energie, die die Rechenzentren benötigen werden, die sich zu einem »enormen CO2-Fußabdruck« summieren werden.

In einem ebenfalls am Montag veröffentlichten Interview mit dem Gründer von Deep Mind, Mustafa Suleyman, geht es um Sicherheit, die Kultur der Risikobereitschaft im Vereinigten Königreich, die bedeutende technologische Innovationen ermöglicht, und die potenziellen Auswirkungen der KI auf unsere Lebensweise. Er sagte der BBC:

»[KI] wird für unsere Zivilisation enorm produktiv und nützlich sein. Und das bedeutet natürlich auch, dass einige Menschen Schwierigkeiten haben werden, den Übergang zu bewältigen. Die Frage ist eine Frage der Werte: Wie entschädigen wir die Menschen, die sich umschulen und umstellen müssen, und wie geben wir ihnen die Möglichkeit, sich zu verbessern und wieder in den Beruf einzusteigen. Und für mich ist das eine Frage der staatlichen Subventionierung und Unterstützung und letztlich der Besteuerung.«

Im Laufe der Woche können die Zuschauer auf allen BBC News-Plattformen mehr erfahren – einschließlich Podcasts auf BBC Sounds, Nachrichten und Recherchen auf der BBC News-Website und TV-Paketen in den Nachrichtenbulletins und im Kanal sowie speziellen Inhalten für iPlayer.

Da die KI immer leistungsfähiger wird und immer mehr Aufgaben übernimmt, wird BBC News untersuchen, wie sie sich derzeit auf unser Arbeitsleben auswirkt und wie sie den Arbeitsmarkt verändern und die Wirtschaft beeinflussen könnte. Außerdem wird die Rolle der KI in der Bildung beleuchtet, und es wird gezeigt, wie sie bereits im Sport und bei der Erstellung von Musik und Medien eingesetzt wird.

Die Woche beginnt auch mit einem visuellen Leitfaden zum Verständnis von KI, der alle Fragen beantwortet, die man braucht, um zu verstehen, was KI ist und was sie tut – von den verschiedenen Arten von KI bis hin zur Art, wie sie lernt und wie sie Bilder verstehen kann.

Dies folgt auf die zehnteilige BBC Sounds-Serie mit Spencer Kelly – Understand: Tech and AI, die darauf abzielt, die Technologie in unserem Leben zu entmystifizieren, Schlüsselthemen zu erforschen und große Fragen wie »Kann KI kontrolliert werden?«“ und »Wird KI meinen Job übernehmen?« zu beantworten.

In dieser Woche werden täglich weitere Nachrichten und Inhalte veröffentlicht, wobei eine Reihe von globalen BBC-Plattformen den Schwerpunkt auf KI legt, darunter:

BBC Future – der Wissenschaftsbereich von BBC.com wird Artikel veröffentlichen, u.a. den A-Z-Leitfaden für Begriffe der künstlichen Intelligenz, wie man einen KI-Betrüger erkennt und wie KI-Unternehmen die Rechte an Schauspielern, Musikern und Persönlichkeiten aufkaufen.

BBC Worklife befasst sich außerdem mit den Auswirkungen von KI auf das Privat- und Berufsleben, z. B. wie KI dazu führen kann, dass man sich schlecht fühlt, und wie KI die berufliche Zukunft der Generation Z retten könnte.