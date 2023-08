News: Kurz und knackig – KW 32/2023

Neu auf DAB+ ist die Nordseewelle2 in drei Sendegebieten an Niedersachsens Küste. Radio Roland (Bremen) sendet jetzt auch im Niedersachsen-Multiplex Oldenburg, Radio SAW (Sachsen-Anhalt) in den Regionen Braunschweig und Harz. On Air Support plant in 2023 einen Haupt- und drei Füllsender für die baden-württembergischen Privatradios. Der RBB nahm den Standort Forst in Betrieb. Der NDR plant zwei neue Standorte für Mecklenburg-Vorpommern.