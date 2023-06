News: Kurz und knackig – KW 22/2023

Während für Deutschland um den Verkauf spekuliert wird, stehen laut Financial Times in England bei Sky Hunderte Jobs auf der Kippe. Als Folge der Orientierung von Satellit zu IPTV bangen auch 200 Mitarbeiter von Partnerfirmen in Nordirland um ihr Auskommen. Andererseits sollen neue eigene Produktionsstudios in Elstree noch in diesem Jahr rund 2.000 Jobs bringen.