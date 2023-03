News: Kurz und knackig – KW 10/2023

Wegen eines Warnstreik wurden am Dienstag zwischen 11 und 15 Uhr »heute« und »Drehscheibe« durch Konserven ersetzt. In Stuttgart, München, Berlin, Düsseldorf und bei Phoenix in Bonn beteiligten sich 500 Mitarbeitende. Das Tarifangebot sei substanziell zu verbessern, so Gewerkschafter vor den Verhandlungen am Mittwoch.