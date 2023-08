Pharos und Ludwig Kameraverleih fördern HFF-Abschlussfilm

Zukünftig loben das Postproduktionshaus Pharos und Ludwig Kameraverleih gemeinsam den »Pharos Production Award« aus.

Der »Pharos Production Award« soll jährlich für ein von einer Jury ausgewähltes Abschlussfilmprojekt der Hochschule für Fernsehen und Film München (HFF) vergeben werden. Eingereicht werden die Projekte von den Kamerastudentinnen und -studenten, die die Bildgestaltung der Filme verantworten und mit dem Film ihr Diplom an der HFF absolvieren. Das Gewinnerprojekt soll eine exzellente inhaltliche Qualität mit einer hohen technischen Herausforderung vereinen.

Bereits in der Vergangenheit haben die Preisträgerinnen und Preisträger bewiesen, dass ihre Arbeiten internationales Niveau haben. So ist im vergangenen Jahr der Abschlussfilm »Almost Home« von Kameramann Georg Nikolaus und Regisseur Nils Keller, produziert vom Team der LeHof Film (Philip Hofmann, Jonas Lembeck, Robert Richarz, Carolina Oswald) mit dem »Student Academy Award 2022« ausgezeichnet worden.

Ludwig Kameraverleih stellt dem von der Jury für den »Pharos Production Award« ausgewählten Gewinnerfilmprojekt kostenfrei das für den Dreh benötigte Kamera-, Licht- und Bühnen-Equipment zur Verfügung.

Pharos – The Post Group erbringt die Bild- und Ton-Postproduktions- sowie VFX– Leistungen. Darüber hinaus übernimmt das Team von The Playmaker Munich, als Teil der Pharos, den Weltvertrieb des jeweiligen prämierten Projekts.

Josef Reidinger, Geschäftsführer der Pharos, freut sich sehr darüber, gemeinsam mit dem Schwesterunternehmen Ludwig Kameraverleih vielversprechende Studierende der HFF auf ihrem Weg in eine filmische Zukunft begleiten zu können: »Seit vielen Jahren liegt dem Team der Pharos die Förderung des Nachwuchses besonders am Herzen, und ich freue mich sehr, dass wir in dieser Konstellation gemeinsam mit Ludwig Kameraverleih Talente effektiv unterstützen können. Die Qualität der eingereichten Abschlussfilmprojekte ist beeindruckend, und ich bin stolz darauf, gemeinsam mit meinem Team diese ausgewählten Projekte begleiten zu dürfen«, so Reidinger.

Der »Pharos Production Award« wird im Jahr 2023 zum ersten Mal ausgelobt. Die genauen Einreichungsrichtlinien und -termine wird die HFF bekanntgeben.

Mit der Förderung der »Pharos Production Award« bekennen sich Pharos und Ludwig Kameraverleih weiterhin zu einer aktiven Förderung des Nachwuchses.